Активисты "Единой России" и молодогвардейцы помогают жителям Нижегородской области готовиться к паводку Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии активного таяния снега «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Антипаводок». Её цель — объединить усилия волонтёров, активистов партии, «Молодой Гвардии» и партнёрских организаций для помощи тем, кто в силу разных причин не может самостоятельно справиться со снежными завалами. Добровольцы расчищают подходы к домам, водоотводные канавки и фундаменты зданий, чтобы снизить риск локальных подтоплений в период активного снеготаяния. Усилия активистов играют ключевую роль в оказании помощи при паводках, дополняя силы МЧС и других служб.

5 марта в городе Кулебаки активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели первую акцию. Волонтёры помогли многодетной матери: один из её сыновей погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, второй защищал Родину на передовой, сейчас продолжает службу по контракту. Муж тоже недавно демобилизован по ранению. Вместе воспитывают двух младших дочерей.

«Для нас важно быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке, особенно когда речь идёт о семьях наших защитников. Мы приехали сюда, чтобы помочь многодетной маме, чьи сыновья добровольно встали на защиту Родины. Вместе мы убрали снег от фундамента, расчистили подъезд для машин и дорожки к дому — теперь можно не бояться паводка. Очень приятно осознавать, что наша работа даёт людям спокойствие и уверенность», — рассказал активист «Молодой Гвардии» Иван Поплов.

«Мы очень благодарны ребятам за помощь. Снег тяжёлый, и своими силами мы бы не справились. Молодцы, что пришли и помогли нам расчистить территорию. Такая поддержка сейчас очень нужна», – сказала мама участников СВО Наталья.

Также, по инициативе секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа город Кулебаки Павла Игошина была организована механизированная расчистка. Трактор убрал весь снег с дороги, ведущей к дому многодетной семьи.

«Мы регулярно помогаем бойцам в зоне СВО, но не забываем и об их семьях, которые остались здесь одни. Наши военнослужащие должны быть уверены: о их родных позаботятся, пока они выполняют служебный долг. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую поддержку. Такие мероприятия будут проводиться регулярно до полной стабилизации ситуации. После рекордно снежной зимы особенно важно заранее подготовиться к таянию снега. Наши волонтёрские группы уже включились в работу, и партия будет держать этот вопрос на контроле до завершения паводка», — подчеркнул Павел Игошин.

Акция прошла в преддверии Международного женского дня, поэтому активисты «Единой России» поздравили Наталью с наступающим праздником: вручили цветы и выразили слова благодарности за воспитание сыновей.

«Антипаводок» охватит все районы Нижегородской области. Добровольцы придут на помощь ветеранам, одиноким пожилым людям, семьям с детьми, семьям участников СВО, а также социальным учреждениям: больницам, школам, домам престарелых, детсадам, отделениям почты. Кроме того, волонтёры примут участие в информировании населения о противопаводковых мероприятиях совместно с МЧС и местной властью.

К акции присоединятся депутаты «Единой России» всех уровней власти, активисты и сторонники партии, молодогвардейцы, активисты движения «Добро.рф» и Российских студенческих отрядов.

