Андрей Воробьёв поблагодарил соцкоординаторов фонда "Защитники Отечества" Общество

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье ветераны СВО и их семьи получают персональное сопровождение от социальных координаторов. Эти специалисты помогают с решением различных вопросов, включая оформление документов, переобучение и трудоустройство. Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил их за работу и отметил важность их труда. В каждом муниципалитете работают более 90 координаторов, большинство из которых — женщины, сообщает 360.ru.

"Желаю, чтобы ваша энергия, направленная на добрые дела, не иссякала", — добавил Воробьёв и поздравил сотрудниц фонда с предстоящим праздником 8 Марта.

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Красногорске начал свою работу в 2023 году. Социальные координаторы активно включились в деятельность с первых дней. Около 80% из них — женщины. Руководитель филиала Ольга Ермакова подчеркнула, что координаторы играют ключевую роль в поддержке ветеранов.

Елена Суркова из Раменского, ранее возглавлявшая отделение социальной реабилитации, начала помогать военнослужащим после того, как её супруг отправился на СВО.

Психолог-волонтёр Ольга Ржавцева отметила, что фонд не только оформляет документы, но и оказывает эмоциональную поддержку. Фонд активно помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни, обустраивая жильё и создавая рабочие места.

Адаптация к мирной жизни включает обустройство жилья с "умным домом", рабочие места и пандусы. Фонд постоянно совершенствует свою работу, делая услуги удобнее и реализуя различные проекты.