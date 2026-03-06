Кровля пристроя к заброшенному зданию обрушилась в Сормове: есть погибший Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

Один человек погиб, двое пострадали в результате инцидента на Станционной улице в Нижнем Новгороде. Уточненную информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в Сормовском районе произошло обрушение кровли пристроя к заброшенному зданию.

Личности пострадавших и погибшего устанавливаются.