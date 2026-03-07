Замубернатора Чечерин пообщался со студентами "Профессионалитета" из Дзержинска Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и министр образования региона Михаил Пучков оценили реализацию программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в Дзержинске. Руководители посетили два образовательных учреждения, которые вошли в федеральный проект в 2024 году: Дзержинский педагогический колледж и Дзержинский химический техникум имени Красной Армии. Они осмотрели учебные классы и лаборатории, пообщались со студентами и их преподавателями.

В Дзержинском педагогическом колледже экскурсию для гостей провел директор Михаил Тарасов. Подготовка студентов «Профессионалитета» здесь ведется по четырем направлением: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, педагогика дополнительного образования и физическая культура.

Андрей Чечерин обратил внимание, что именно на базе этого колледжа создан единственный в регионе образовательный кластер федерального проекта. Остальные 15 кластеров являются образовательно- производственными.

Среди будущих педагогов и специалистов по физической культуре – девушки и юноши из разных муниципалитетов Нижегородской области, а также из соседних регионов. Многие ребята после выпуска трудоустраиваются именно в образовательные организации Дзержинска. Их ждут не только в детских садах, школах, кружках и секциях, но и на предприятиях, где сегодня востребованы специалисты по производственной гимнастике.

«Очень важно готовить высококвалифицированные кадры для наших образовательных учреждений, ведь от качества обучения детей зависит наше общее будущее. Сегодня в отрасли образования региона работает почти 25 тысяч учителей, из них свыше 20 тысяч – это женщины. В преддверии Международного женского дня хочу поздравить всех женщин-педагогов, женщин-наставников! Желаю им здоровья, счастья, чтобы улыбки никогда не сходили с их лиц!» – сказал заместитель губернатора Нижегородской области.

Михаил Пучков сообщил, что на базе Дзержинского педагогического колледжа осваивают программы «Профессионалитета» сразу 625 студентов, на базе Дзержинского химического техникума имени Красной Армии – 450 студентов.

«Система среднего профессионального образования в Дзержинске очень четко структурирована и гармонично развивается. Важно постоянно закладывать все новые и новые шаги в развитии. В педагогическом колледже, например, за счет средств регионального бюджета планируем привести в порядок крышу и фасад в главном корпусе. В целом участники «Профессионалитета» могут подавать заявки на федеральный конкурс и получать дополнительное федеральное финансирование на ремонты учебных площадей. Будем готовить такие заявки для обоих образовательных учреждений, которые мы посетили», – сказал он.

Один из приоритетов развития Дзержинского химического техникума – внедрение новых методик преподавания, разработанных совместно с работодателями. Сегодня социальными партнерами учреждения являются крупнейшие высокотехнологичные и наукоемкие предприятия региона. Они активно предоставляют места для прохождения практики обучающимся и их трудоустройства.

Андрей Чечерин и Михаил Пучков посетили здание колледжа, где студенты занимаются именно практикой. По словам директора образовательного учреждения Егора Никитина, благодаря «Профессионалитету» здесь было создано девять зон для разных видов работ – производство и аналитический контроль химических соединений, электромонтаж, ремонт и обслуживание электрооборудования, монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, слесарные работы, сварочные работы и др. В корпусе могут одновременно обучаться сразу 250 студентов.

«В этом техникуме практически все ученики старших курсов уже работают на местных предприятиях. Они обучаются на том оборудовании, по тем методикам, которые есть именно на рабочем месте. Программа «Профессионалитет» – это пример максимально бесшовного перехода от образования к производству. Она позволяет не терять ценное время на переобучение молодых специалистов. Мы благодарим Министерство просвещения России за эту программу и за национальный проект «Молодежь и дети». Наша основная задача – сделать так, чтобы все нижегородские техникумы и колледжи со временем вошли в «Профессионалитет», – заключил Андрей Чечерин.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».