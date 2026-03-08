Нижегородцы могут принять участие в кастинге проекта "Военные песни у Кремля" Культура и отдых

9 мая 2026 года в Нижнем Новгороде снова состоится масштабный народный концерт "Военные песни у Кремля" (16+), организатором которого выступает АНО "Центр 800" при поддержке Правительства Нижегородской области. Проект уже восьмой год подряд становится одним из главных событий Дня Победы. По традиции вместе с профессиональными певцами в проекте принимают участие непрофессиональные исполнители, которые выходят на сцену с любимыми всеми песнями.

6 марта стартует кастинг проекта. Чтобы принять участие в отборе, нужно до 12:00 12 марта заполнить анкету. В ней нужно указать ФИО, контактный телефон, род деятельности, место работы, место жительства, рассказать, почему выбрана определенная песня. Также нужно приложить видеозапись с исполнением фрагмента песни о войне или танце на 30 -60 секунд, его можно снять даже на телефон. Заявки принимаются от участников 16+.

В отборочном туре могут участвовать люди без среднего или высшего музыкального образования. Учащиеся музыкальных школ также допускаются к конкурсу.

Мероприятие проходит при информационной поддержке "Нижегородского областного информационного центра". И организационной поддержке Автономной некоммерческой организации "Молодежный центр "ВЫСОТА"".

Результаты кастинга объявят 12 марта на сайте pravda-nn.ru и рассылкой на почту.

Очный кастинг состоится при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области, АНО "Молодежный центр "ВЫСОТА"" и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева, предоставившего площадку для проведения очного кастинга 15 марта в 13:00.

Масштабный народный концерт "Военные песни у Кремля" проходит в День Победы в Нижнем Новгороде с 2019 года. Впервые он прошел на главной сцене Нижегородской области на площади Минина и собрал около 10 000 человек. Сегодня это мероприятие по праву можно назвать визитной карточкой празднования Дня Победы в Нижегородской области.

Цель мероприятия - объединение всех жителей Нижегородской области одной целью, сохранение памяти о великом подвиге народа, воспитание патриотизма, правильных морально-нравственных ценностей у молодежи.