Спорт

Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"

11 марта 2026 14:43
Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса Готов к труду и обороне

11 марта 2026 года исполняется 95 лет физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне». С начала реализации комплекс ГТО выполняет не только физкультурную, но и патриотическую функцию, способствуя формированию дисциплины, социальной ответственности и уважения к спортивным традициям страны. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

В Нижегородской области с момента возрождения комплекса в 2014 году более 182 тыс. жителей получили знаки отличия ВФСК ГТО, в регионе работают 58 центров тестирования. 

Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, необходимой для подготовки к выполнению нормативов комплекса. При федеральной и региональной поддержке на территории муниципалитетов устанавливаются спортивные площадки ГТО. С 2019 года в рамках проекта было установлено 57 таких площадок. В 2026 году появится еще десять.

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это не просто программа по привлечению как можно большего числа жителей к активному образу жизни, это целая философия. Участие в движении ГТО – в первую очередь, победа над собой и самый лучший способ сформировать здоровую привычку к занятиям спортом. Сегодня ГТО объединяет школьников, студентов, трудовые коллективы, спортсменов и ветеранов спорта по всей стране. Поздравляю всех нижегородцев-участников комплекса с юбилеем ГТО, а тех, кто откладывает подготовку к выполнению нормативов, призываю присоединиться к движению!» – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

ГТО в Нижегородской области имеет богатое спортивное наследие. В нашем регионе проживает Наталья Максимовна Богословская – единственная в стране заслуженный мастер спорта СССР по ГТО, девятикратная чемпионка СССР по многоборью ГТО, названная в 1970-е «Королевой ГТО». В свои 80 лет Наталья Максимовна участвует в фестивалях ГТО, призывает выбирать спорт постоянным спутником жизни и продолжает побеждать – например, является чемпионом области по плаванию среди ветеранов на дистанции 100 м.

Только за 2025 год в Нижегородской области было проведено более 20 крупных мероприятий, посвященных популяризации физкультурно-спортивного комплекса. Декада ГТО-2025 для школьников и студентов учреждений СПО объединила более 7 000 учащихся и около 4 000 студентов региона. В детских оздоровительных лагерях «Лазурный» и «Салют» был организован ряд тематических смен «Время Первых. ГТО с Первыми». Сборная Нижегородской области заняла третье место на Всероссийском фестивале ГТО среди учащихся с нарушением слуха в Грозном. К выполнению нормативов комплекса ГТО в прошлом году приступили более 67 тыс. нижегородцев, из них почти 32 тыс. человек выполнили нормативы на знаки отличия. 

В рамках празднования 95-летия физкультурного комплекса ГТО в 2026 году в Нижегородской области пройдет ряд спортивных мероприятий и фестивалей. Одно из первых юбилейных событий — флешмоб для нижегородцев по выполнению одного или нескольких нормативов ГТО. Чтобы стать его участником, нужно снять короткий ролик, демонстрирующий процесс выполнения упражнения, и опубликовать его с хештегом #ГТО95лет_НН на открытой личной странице в социальной сети «ВКонтакте» до 17 марта 2026 года включительно. Три пользователя, чьи видео соберут наибольшее число лайков, получат подарки.

Также к юбилею ГТО нижегородскую телебашню украсит праздничная видеооткрытка. На гранях самого высокого инженерного сооружения города появятся красочные динамические изображения, связанные с ГТО, – геометрические орнаменты на красном и синем фонах. На медиафасаде будет транслироваться официальная символика ГТО и бегущая строка с фразой «ГТО – 95 лет побед». Тематическую иллюминацию можно увидеть 11 марта с 18.30 до 20.30.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». 

  Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

