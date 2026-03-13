Новый центр власти: что думают эксперты о проекте правительственного квартала Политика

В Нижнем Новгороде возобновилось общественное внимание к строительству правительственного квартала в районе площади Сенной. Ключевым событием стал запуск процедуры общественных обсуждений границ квартала и планов по проведению торгов на право комплексного развития территории (КРТ).

Идея создания правительственного квартала впервые прозвучала еще в 2021 году. Основным мотивом называлось желание освободить Нижегородский кремль от чиновников и передать его в полное распоряжение общественности, сосредоточив в нем систему музейных и досуговых пространств.

В 2025 году были утверждены параметры проекта, согласно которым на 11 гектарах должен вырасти Нижегородский Сити площадью 226,5 тыс. кв. м, куда и планируется переселить чиновников. Флагманом квартала должен стать 150-метровый небоскреб, вокруг которого планируется расположить деловую, социальную и досуговую инфраструктуру – от офисных центров до жилья, детских садов и школ.

С самого начала проект вызвал неоднозначную реакцию общественности. Нижегородцы разделились на тех, кто горячо поддерживает идею, и тех, кто высказывает сомнения. В связи с тем, что проект вышел на очередной этап своей реализации, мы предложили экспертам включиться в процесс обсуждения, ответив на два вопроса: "Насколько в нынешних экономических условиях реалистична идея и как ее реализация скажется на облике и жизни Нижнего Новгорода?"

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Проект, безусловно, амбициозный. Если он будет реализован, то губернатор Глеб Никитин войдет в историю Нижнего Новгорода как знаковая фигура, заняв место рядом с основателем города, князем Юрием Всеволодовичем, и императором Николаем I, инициировавшим и утвердившим план переустройства города.

Стоит заметить, что идея строительства правительственного квартала бросает вызов 800-летней градостроительной истории города и делит Нижний Новгород на "старый город" с кремлем в историческом центре и "новый город", который будет расти в Кстовском и Борском направлениях. В таком делении ничего необычного нет. Это следствие естественного исторического развития, и именно так структурируются многие старинные города Европы. При этом проект строительства правительственного квартала (читай – нового кремля) обладает безупречной социокультурной мотивацией – освободить старый кремль от чиновников и отдать его в распоряжение общественности, – это: "умри, Олег – лучше не напишешь"!

Другой вопрос – реализуемость проекта... В условиях замедления экономики, когда многие инвестиционные и инфраструктурные проекты сворачиваются, а расходы бюджета секвестируются, проекты, подобные правительственному кварталу, выглядят как высокорисковые, если не сказать – утопические. Однако не будем забывать, что на начальном этапе за разработкой проекта стоял очень влиятельный застройщик. Ресурсы, которыми располагает этот федеральный девелопер, трудно оценить невооруженным глазом, и если интерес этой могущественной компании не исчезнет, то я не вижу оснований сомневаться в том, что проект может быть реализован".

Сергей Судьин, д. соц. н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского:

"Переезд областного правительства в какое-то другое место обсуждается уже давно. Честно сказать, инициатива как была непонятной, так и осталась: ясности не прибавилось ни в части мотивов переселения, ни в части финансирования весьма масштабного и затратного проекта.

Масштабы и вправду поражают: один небоскреб в 150 метров чего стоит. Даже не представлял, честно говоря, что у нас так много власти. Сразу видно: ни тесниться в приспособленных помещениях, ни арендовать корпуса для министерств больше не придется. С другой стороны, такая высокая концентрация в одном месте такого количества административно-командного ресурса может быть чревата транспортным коллапсом и прочими городскими издержками, способными вызывать немалое недовольство у нижегородцев.

Прекрасно помню, что в первые годы существования Москва-Сити данный проект независимыми специалистами откровенно оценивался как ошибочный. Оптимизация только транспортного сообщения потребовала многих лет и кучи миллиардов рублей, которые можно было потратить куда более эффективно. Надеюсь, наши власти умеют учиться на чужих ошибках и освоение больших бюджетов не станет конечной целью данной инициативы, уже обретшей черты полноценного проекта.

К счастью, вся власть туда не переедет: районные администрации останутся на своих местах. Поэтому релокация областного правительства может обусловить скорее изменение привычных мест пробок, нежели тотальный коллапс городского трафика.

Такие переселения всегда имеют и вторую сторону: освободившиеся пространства надо чем-то занять. Конечно же, Нижний Новгород и Нижегородская область, конечно же, богаты на культуру, историю и искусство, но хватит ли всего этого, чтобы не пустовали многочисленные здания внутри кремлевской стены?"

Андрей Чугунов, журналист:

"Стрелка-Сити", "Глоуб-Таун", Дом правительства в кремле, переселение городской власти в бывшие "Этажи"... И все эти проекты на начальном этапе рисовались реалистичными. Однако "под крышу" подвели только Дом правительства, да и то далеко не сразу и не в полном объеме. Теперь вот правительственный квартал на Сенной.

Как видим, идея создания в Нижнем Новгороде отдельного делового центра для размещения региональных органов власти обсуждается уже не первое десятилетие. И вот опять она будоражит общественное мнение, но теперь уже не в виде концепта, а как начало процедуры "узаконивания" идеи. Поэтому стоит ее рассматривать не столько в плоскости нынешнего состояния (есть уже расчищенный участок), сколько с точки зрения реалистичности перспективы.

На первый взгляд все выглядит вполне логично. Основная цель – "выселить" властные структуры из кремля, из которого предстоит сделать настоящий культурно-туристический комплекс (что, надо сказать, уже потихоньку делается). Однако формула "кремль = власть" крепко сидит в сознании не только нижегородцев.

Транспортная доступность властных владений – вечный камень преткновения для тех, кто по долгу службы должен периодически встречаться с представителями власти: нужен пропуск для автомобиля, а если его нет – поди найди место для своей служебной машины. А на Сенной и дороги есть (еще и развязки новые обещают), и автобусы ходят, и, того и гляди, метро достроят.

Остается вопрос: за чей счет банкет? Пока власти на него отвечают: за счет инвестора. По имеющейся информации, в феврале 2026 года стоимость проекта выросла практически вдвое относительно первоначальных прикидок 2022 года – до 50 млрд рублей. Чтобы потенциальному инвестору был резон вообще рассматривать проект, власть предлагает выкупить нужное ей количество построенных площадей по фиксированной цене (какой – пока неизвестно). Но это не все 226,5 тысячи "квадратов". Часть, и надо полагать немалая, придется на жилые дома высотой от трех до 28 этажей. Кроме того, предусмотрена продажа коммерческих площадей (торговля, офисы, апартаменты). Ну и куда без социальной инфраструктуры? Анонсированы школа на 1000 мест, детсад на 180 мест и поликлиника.

"Вишенка" на этом торте – из "Нижнего-Сити", как иногда называют проект правительственного квартала, в Москву-Сити можно будет попасть "не замочив ноги", то есть не выходя на открытый воздух, всего за 3 часа. Если, конечно, появится высокоскоростная железнодорожная магистраль, достроят метро и построят сам квартал.

Как в случае реализации проекта изменятся жизнь и облик города, пока трудно прогнозировать. Ясно только, что изменятся".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Идея создания единого правительственного квартала и переселения чиновников из кремля обсуждается несколько лет и активно продвигается с 2021 года.

На сегодняшний момент наступила стадия практической реализации (выход на торги), что говорит о серьезности этих намерений. Отвечая на вопрос о реалистичности идеи, проект видится вполне действенным, однако рискованным. Основные аргументы в пользу последнего: необходимые колоссальные инвестиции на строительство небоскреба и инфраструктуры, что может быть затруднено в текущих финансовых реалиях; проект масштабный и реализация растянется на несколько лет, за которые в стране и экономике многое поменяется, что внесет коррективы в изначальные планы. Насколько реалистична идея? – главным синхронизирующим фактором выступает строительство метро "Сенная", что, конечно, создаст мощную инфраструктурную преференцию и повысит инвестиционную ценность. Механизм КРТ – это всегда цельный и системный проект, поэтому априори более привлекательный.

Размышляя над второй частью вопроса, несомненно, появление 150-метрового небоскреба внесет коррективы в облик города. Учитывая весьма хаотичную архитектурную застройку, это добавит заметный вертикальный акцент. Полагаю, за кремлем сохранится статус исторического центра, а правительственный квартал станет административным ядром.

Очень важный и дискуссионный вопрос о транспортной развязке. Безусловно, метро – это существенный плюс, но без реконструкции прилегающих магистралей мы рискуем получить дополнительный источник вечных пробок.

Резюмируя, строительство правительственного квартала (назовем его "Нижний-Сити") – проект амбициозный, а успех реализации будет зависеть от комплекса факторов: от геополитических до учета общественных потребностей и грамотного включения в исторический контекст".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский институт проблем социального управления":

"Пока проект правительственного квартала еще обсуждается, имеет смысл говорить о тех вопросах, которые возникают в связи с этими планами. Правда, следует учесть, что даже сами планы очень приблизительные и не очень внятные. Если честно, идея пока выглядит скорее как чье-то пафосное желание построить первый нижегородский небоскреб, нежели решить какие-то реальные проблемы.

Во-первых, в Нижегородском кремле расположено множество формально независимых и различающихся по функциям органов власти: Представительство президента РФ, аппарат губернатора и часть министерств регионального правительства, городская Дума, Законодательное собрание области, мэрия. Кроме того, почти каждый из этих органов власти имеет множество подведомственных структур (министерств, департаментов и т. д.), разбросанных по городу. Их всех действительно необходимо пытаться "утискать" в один небоскреб, пусть 150-метровый, или даже в один квартал? А они туда уберутся? В эпоху цифровых технологий и коммуникаций, и на средства от постройки одного небоскреба вполне можно обеспечить необходимую связность структур власти между собой и их коммуникацию с населением, бизнесом и т.д. Да и в случае необходимости личного посещения – площадь Минина ничем не отличается от площади Сенной в плане доступности.

Во-вторых, дальнейшая судьба Нижегородского кремля. Сегодняшняя "лепота" – во многом следствие размещения там органов власти, постоянного контроля, в том числе и заботы чиновников "о себе, любимых". Никакой уверенности в том, что после "передачи общественности" все будет столь же хорошо, нет. Да и сама идея разрушает определенный символизм. Кремль – место "власти", будь он московский или нижегородский.

В-третьих. О том, что часть органов власти можно и нужно вывести за пределы кремля, пишут и говорят давно. Что не помешало началу строительства нового корпуса областного правительства полтора десятилетия назад. И в целом архитектурному облику кремля ущерба это не нанесло. Поэтому утверждать, что появление первого нижегородского небоскреба отрицательно повлияет на облик города, не стану. Вполне возможно, наоборот. И район Сенной площади вполне подойдет для размещения там городских органов власти, тем более после присоединения Кстово.

А здание мэрии, кстати, памятник архитектуры, вполне может стать музейной площадкой или обрести иной общественный статус. Кстати, мэрия Москвы тоже не в кремле расположена...".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

Фото: АНО "Центр 800"