В Семенове обсудят благоустройство у фабрики "Хохломская роспись" Общество

Фото: Артём Лаптев, Дима Четыре, ИРГСНО

Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) совместно с администрацией городского округа Семеновский начинает подготовку заявки для участия во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Общественные обсуждения (18+), посвященные развитию комплекса городских пространств, пройдут 19 марта в 17:30 в выставочном зале Центра культуры и искусства Семенова (пл. Ленина, 3). Жителям предложат обсудить будущее улиц Чкалова и Свердлова, а также территории перед фабрикой "Хохломская роспись".

Горожан приглашают к диалогу о существующих проблемах этих территорий и возможных вариантах их развития.

По итогам обсуждения специалисты ИРГСНО разработают предварительную архитектурную концепцию и представят ее жителям повторно. После доработки итоговая заявка будет направлена на участие во Всероссийском конкурсе.

В случае победы город сможет привлечь федеральное финансирование на реализацию проекта благоустройства.

Ранее по концепциям Института развития городской среды в регионе уже были обновлены несколько общественных пространств, в том числе набережная Юрия Долгорукого в Городце, пристань в Чкаловске и улица Карла Маркса в Арзамасе.