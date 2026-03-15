Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли для обеспечения безопасности полётов Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно ограничены приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Несмотря на ограничения, терминал продолжает обслуживать пассажиров и создавать комфортные условия для ожидания, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, на данный момент задержаны два рейса.

В связи с временными ограничениями, сотрудники аэропорта просят пассажиров уточнять статус и время вылета рейсов на сайте аэропорта или через авиакомпанию. Это поможет избежать недоразумений и обеспечить своевременное прибытие на борт.