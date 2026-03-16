Диагностический центр в Нижнем Новгороде возглавила Елена Овчинникова

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" возглавила Елена Овчинникова. Сегодня, 16 марта, первый замминистра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников представил нового и.о. главврача коллективу, пишет медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека".

С 2012 года Овчинникова возглавляла поликлинику №7 в Верхних Печерах.

По словам замминистра, областной минздрав собирается расширять спектр проводимой диагностики, повышать уровень и роль Диагностического центра в системе здравоохранения региона.

