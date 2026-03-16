Диагностический центр в Нижнем Новгороде возглавила Елена Овчинникова

ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" возглавила Елена Овчинникова. Сегодня, 16 марта, первый замминистра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников представил нового и.о. главврача коллективу, пишет медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека".
С 2012 года Овчинникова возглавляла поликлинику №7 в Верхних Печерах.
По словам замминистра, областной минздрав собирается расширять спектр проводимой диагностики, повышать уровень и роль Диагностического центра в системе здравоохранения региона.
Напомним, что прямо сейчас НИА "Нижний Новгород" проводит онлайн-конференцию главврача Нижегородского онкоцентра Сергея Гамаюнова. Специалист ответит на вопросы о ранней диагностике онкозаболеваний, профилактике рака и необходимых обследованиях.
