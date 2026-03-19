Весна бьёт по носу: врач Шабалина дала советы по борьбе с аллергией Общество

Весна 2026 года принесла аллергикам новые испытания: уже в марте некоторые горожане начали жаловаться на типичные симптомы поллиноза — зуд, отёки, насморк и слезотечение. Иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина в интервью для 360.ru отметила. что в воздухе уже присутствует пыльца ольхи и лещины, а также других ветроопыляемых растений.

Чего опасаться

Если пациент не прошёл курс аллерген-специфической иммунотерапии (АСИД), он может столкнуться с проявлениями аллергии в большей или меньшей степени.

Эксперт уточнила, что с конца марта до начала мая аллергики сталкиваются с цветением таких деревьев, как ольха, лещина, берёза, дуб, ясень и клён. Берёза вызывает аллергию у большинства пациентов — около 80%, а ольха и лещина — у 20-30%. Раннее цветение ольхи и лещины в конце марта — начале апреля уже заставляет некоторых людей испытывать дискомфорт.

Как отличить аллергию от ОРВИ

Многие часто путают аллергию с ОРВИ, поскольку у них похожая симптоматика. Однако аллергия обычно не сопровождается сильной болью в горле и высокой температурой (выше 37 градусов). Если же симптомы начинаются именно с зуда, отёков и заложенности носа, это скорее указывает на аллергическую реакцию. При аллергии температура может подниматься до 37,1-37,2 градусов, но не выше.

Врач также отметила, что аллергия может вызывать чувство оглушённости и замедленности мышления, особенно из-за приёма антигистаминных препаратов.

Как защититься

Для профилактики аллергии врачи рекомендуют начинать принимать антигистаминные и противовоспалительные препараты за две недели до предполагаемого цветения. Также полезно установить в квартире бризер — устройство для очистки воздуха.

Для защиты от пыльцы рекомендуется умываться 4-5 раз в день, принимать душ перед сном, использовать солнцезащитные очки и не оставлять подушки под открытыми окнами. Пыльца вырабатывается рано утром, поэтому спать под открытым окном не рекомендуется. Можно открывать форточки в другой комнате, чтобы пыльца оседала по пути.

Диета также играет важную роль в период обострения аллергии. Врач-аллерголог Елена Пятикова рекомендует исключить из рациона мёд, прополис, яблоки, груши, вишню, клубнику, сливы, абрикосы, орехи и препараты растительного происхождения. Также стоит ограничить контакт с животными и отказаться от вредных привычек.

При появлении симптомов аллергии важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Только врач может определить причину аллергии с помощью кожных проб или анализа крови и назначить правильное лечение.