Евгений Люлин назвал рабочих заводов главным богатством Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. На заседании прошла церемония награждения. Новые региональные награды впервые вручили нижегородцам председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Награды получили 32 специалиста ведущих промышленных предприятий региона. Им присвоены звания «Заслуженный авиастроитель Нижегородской области», «Заслуженный изобретатель Нижегородской области», «Заслуженный конструктор Нижегородской области», «Заслуженный машиностроитель Нижегородской области», «Заслуженный металлург Нижегородской области», «Заслуженный работник химической промышленности Нижегородской области» и «Заслуженный судостроитель Нижегородской области».

Среди награждённых – работники Арзамасского приборостроительного завода, завода «Гидромаш», АНПП «ТЕМП-АВИА», ФНПЦ «ННИИРТ», завода имени Г.И. Петровского, завода «Красный Якорь», Нижегородского телевизионного завода, завода имени Я.М. Свердлова, Выксунского металлургического завода, Борского трубного завода, «Русполимета», «Сибура», «ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева» и других предприятий.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что за каждым званием стоит многолетний труд талантливых инженеров, конструкторов, технологов и рабочих.

«Когда мы учреждали эти звания, решение было принято единогласно: мы должны чествовать людей труда. Тех, кто каждый день стоит у станка, кто создаёт чертежи, кто разрабатывает новые технологии. Каждый из представленных к награде – человек уникальной судьбы, за плечами которого колоссальный опыт, талант и преданность своему делу. Нижегородская область всегда была и остаётся опорой промышленности России. А наша школа инженеров и рабочих – одна из сильнейших в стране! Но главное богатство – это люди. Каждый трудовой коллектив вносит вклад в мощь нашей промышленности. Спасибо за ваш труд, за ваши успехи! Эти награды – не просто знаки отличия, это уважение к вашей профессии, пример для молодёжи, признание ваших заслуг перед регионом и страной», – сказал Евгений Люлин.

Председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил, что развитие промышленности невозможно без преемственности поколений и сохранения традиций.

«Мы видим, как меняются заводы, внедряются новые технологии, роботизируются производства. Но неизменным остается одно – люди, которые вкладывают душу в своё дело. Сегодня в Законодательном собрании собрались те, кто создаёт интеллектуальный и производственный потенциал региона. Каждый из награжденных внес свой вклад в укрепление экономики и обороноспособности страны. Мы всегда поддерживали и будет поддерживать инициативы, направленные на развитие промышленности, подготовку кадров, повышение престижа рабочих профессий. Уверен, что эти награды станут стимулом для новых рабочих свершений», – отметил Игорь Норенков.

Заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев подчеркнул, что такие мероприятия важны не только для самих лауреатов, но и для всего общества.

«Когда мы говорим о поддержке реального сектора экономики, мы должны помнить: за каждым процентом роста стоят конкретные люди. Очень важно, что среди награждённых есть представители разных поколений – от опытных мастеров до молодых специалистов. Это значит, что у промышленности есть не только славное прошлое, но и достойное будущее», – отметил Денис Бакиев.

«Звания заслуженных сотрудников присваиваются специалистам, которые не менее 15 лет работают в своей отрасли и вносят значимый вклад в развитие промышленности Нижегородской области. За это время они не только накапливают уникальный профессиональный опыт, но и участвуют в создании конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции, внедрении современных решений, развитии научных разработок и подготовке квалифицированных кадров. Награждаемые представляют разные направления промышленности, их объединяет главное – добросовестный труд и ответственность за результат. Именно благодаря таким людям создаются станки, двигатели, самолеты, суда и обеспечиваются потребности ключевых отраслей экономики», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.