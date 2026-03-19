Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Нижегородская команда вышла в финал всероссийского проекта "Кибердром"

Нижегородская команда вышла в финал всероссийского проекта Кибердром

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Команда Нижегородской области «КосмодроНН» вышла в гранд-финал Всероссийского конкурса «Кибердром». Проект реализуется Минпромторгом России в соответствии с целями и задачами национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Нижегородская область участвует в этих соревнованиях в четвертый раз, и этот сезон стал для региона самым успешным.       

 «Конкурс «Кибердром» объединяет молодых профессионалов в сфере беспилотной авиации и робототехники со всей страны. Для Нижегородской области этот сезон стал четвертым и самым результативным: из 205 команд-участниц наши ребята вошли в число 12 команд-лидеров. Весь путь – от отборочных испытаний до полуфинала – команду сопровождали эксперты регионального Научно-производственного центра БАС. Они обеспечили участникам серьезную техническую, организационную и методическую базу», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В состав команды, организованной АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области» совместно с АНО «Горький Тех», вошли пилоты и программисты — обучающиеся детского технопарка «Кванториум Бор» и курсанты Борского губернского колледжа. Путевку в финал нижегородцы завоевали по итогам полуфинала трека «Кибердром.Профессионал».

Решающим испытанием для команд-претендентов стал этап «Авиационная работа». В полуфинале перед участниками стояли серьезные задачи: применяя беспилотные авиационные системы (БАС) и наземные робототехнические комплексы в полностью автономном режиме, им предстояло создать программный код для обеспечения бесперебойной работы логистического комплекса на базе беспилотных воздушных судов (БВС) и робототехнических средств (РТС). При расчете итогов полуфинала также учитывались баллы за дополнительные конкурсы — «Сборка Сим», где участники в виртуальном формате собирали беспилотный летательный аппарат с помощью специального симулятора, и конкурс видеороликов «Мое предприятие».

В видео команды должны были кратко отразить историю, сферу деятельности и достижения предприятия, показать связь организации с командой «Кибердрома», а также раскрыть, какие компетенции в области БАС и робототехники участники получили благодаря предприятию. Выход в гранд-финал стал закономерным результатом успешного выступления команды на предыдущих этапах: нижегородцы отлично справились с интенсивным обучением, симуляционными гонками и комплексным теоретическим экзаменом. Ранее коллектив также отличился в командной игре «Зарница», где вошел в пятерку лучших по набранным очкам среди 75 команд.

Решающий этап соревнований, который соберет сильнейших молодых специалистов в области беспилотных авиационных систем (БАС) со всей страны, пройдет с 27 по 29 апреля 2026 года в Москве на базе АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС).     

Напомним, развитие в стране БАС ведется рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для производства самых различных типов судов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

