Нижний Новгород направит 2 млрд рублей на детей и ветеранов Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Почти 2 млрд рублей в 2026 году направят в Нижнем Новгороде на исполнение социальных обязательств. Средства пойдут на поддержку детей, семей, в том числе семей участников СВО, а также ветеранов. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По его словам, вопрос финансирования рассмотрит профильная комиссия, после чего он будет вынесен на обсуждение городской Думы.

Как отметил мэр, средства планируется направить на ряд ключевых направлений. В частности, речь идет об обеспечении детей до трех лет полноценным питанием продукцией нижегородской молочной кухни, подготовке муниципальных загородных лагерей к летней оздоровительной кампании, развитии сети Центра военно-патриотического воспитания.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры социальной помощи, включая закупку детских новогодних подарков, а также инициативы, направленные на повышение вовлеченности ветеранов в культурную и общественную жизнь города. Финансирование также затронет деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе в части профилактики безнадзорности и правонарушений.

В департаменте по соцполитике уточнили, что финансирование предусмотрено в рамках муниципальной программы "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода".

Среди приоритетных направлений программы — предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям семей, организация отдыха и оздоровления детей, проведение мероприятий для различных групп населения, обеспечение полноценным питанием детей до трех лет, а также меры по обеспечению социальной безопасности семей с детьми. Отдельное внимание уделяется развитию системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних.

Ранее Юрий Шалабаев сообщал, что по итогам оптимизации бюджета в 2025 году Нижний Новгород получил дополнительные 4,8 млрд рублей.