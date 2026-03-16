Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Экономика

Нижний Новгород получил 4,8 млрд рублей благодаря оптимизации бюджета

16 марта 2026 15:27 Экономика
Нижний Новгород получил 4,8 млрд рублей благодаря оптимизации бюджета

В результате оптимизации бюджета Нижний Новгород в прошлом году получил дополнительно 4,8 млрд рублей, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По словам мэра, ежегодно проводится детальный пересмотр доходов и расходов городского бюджета. Власти сокращают необоснованные траты и работают над повышением эффективности поступления платежей.

Градоначальник уточнил, что 3,6 млрд рублей удалось сэкономить за счет снижения расходов на обслуживание муниципального долга, проведения закупок и оптимизации затрат на содержание бесхозяйных сетей. Еще 1,2 млрд рублей город получил благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений.

Дополнительные средства направили на поддержку "Нижегородского метро", ремонт социальных учреждений и обновление дорожной сети. За счет этих средств было отремонтировано 14,5 км дорог. Шалабаев отметил, что работа по оптимизации бюджета будет продолжена.

"Чем скрупулезнее обращение с городскими средствами, тем больше можем сделать для города", — подчеркнул он.

Также глава администрации затронул тему дорожного ремонта. По его словам, сейчас депатранс работает над формированием адресного перечня для карточного ремонта дорог, который планируется выполнить в этом году. В ближайшие дни мэр намерен провести выездное совещание по этому вопросу.

В департаменте финансов добавили, что практика реализации Плана оптимизации расходов и мобилизации доходов бюджета получила высокую оценку федеральных экспертов. В 2025 году Нижний Новгород занял 1-е место во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область сэкономила почти 127 млн рублей на февральских торгах.

