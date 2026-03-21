Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 марта 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин – центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Скорого завершения конфликта вокруг Ирана ожидать не стоит", "Правительство РФ ужесточает требования к мигрантам", "Почти 103 миллиарда рублей переплатили россияне за ЖКХ".

Федеральная тема – "Скорого завершения конфликта вокруг Ирана ожидать не стоит"

Председатель АНО "Минин – центра" Алексей Орехов:

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что Израиль меняет тактику и переходит к ликвидации любого иранского чиновника: "Сегодня на всех фронтах ожидаются значительные сюрпризы, которые поднимут войну на новый уровень. Мы с премьер-министром Нетаньяху уполномочили ЦАХАЛ устранять любого иранского чиновника (или любого высокопоставленного иранского официального лица), как только на него будет замкнут прицел, без необходимости дополнительного одобрения".

США и Израиль демонстрируют самые серьезные намерения в войне с Ираном, используя любые доступные для них методы ведения войны. За три недели войны с 28 февраля по 19 марта военно-политическое руководство Ирана понесло катастрофические потери. Погибли ключевые фигуры, управлявшие страной десятилетиями. США и Израиль продолжают охоту на лидеров Ирана.

Очередные потери Иран понес 17 марта, были убиты:

Али Лариджани – секретарь Высшего совета национальной безопасности (фактический руководитель страны после смерти Хаменеи). Погиб вместе с сыном Мортезой и замом по безопасности Алирезой Баятом,

Голамреза Сулеймани – командующий военизированными формированиями "Басидж",

Исмаил Хатиб – министр разведки Ирана (VEVAK).

ЦАХАЛ заявил о гибели "всего высшего руководства". Иран официально подтвердил потери, объявил 40-дневный траур. Власть перешла к временному совету и выжившим командирам КСИР.

Примечательно, что ранее, 13 марта, Госдеп США вывесил список высокопоставленных руководителей Ирана и пообещал вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение или "привлечь к ответственности" указанных лиц. Информаторам Госдеп США предлагает отправить сообщение американским властям, что может дать право на вознаграждение и переезд.

На данный момент Американо-израильская коалиция приступила к структурному разрушению экономики Исламской Республики Иран. В первую очередь агрессоры взялись за ее нефтегазовую инфраструктуру, хотя здесь Трамп попытался перевести всю ответственность на Израиль. В ответ Иран наносит удары по союзникам США – монархиям Персидского залива, американским базам, Израилю и фактически пока контролирует Ормузский пролив.

Можно констатировать, что асимметричная стратегия Ирана работает. Но еще важнее другое наблюдение: начало ударов американо-израильской коалиции по инфраструктуре Ирана – один из признаков того, что их тактические успехи в поражении военных целей не смогли дать значимый стратегический результат, а военно-политическое руководство ИРИ сохранило волю и способность к активному сопротивлению.

Впрочем, впадать в иллюзии не стоит. Все-таки агрессоры кратно превосходят Иран по военной, экономической и политической мощи. Вопрос упирается в предел издержек, на которые готовы пойти США и Израиль в данной войне. Если Тегеран сможет высоко задрать эту планку, то не исключено, что и выстоит в неравной схватке при определенной помощи союзников.

Не последнюю роль в конфликте на Ближнем Востоке могут сыграть Россия и Китай, оказав Исламской Республике максимальную поддержку, не вступая при этом в конфликт напрямую.

Ставки для Москвы и Пекина высоки, если иранский режим потерпит поражение – последствия будут значительными для обеих сторон. Россия лишится важного рычага влияния на Ближнем Востоке как раз в тот момент, когда ее присутствие в регионе уже ослабло из-за недавнего падения режима Асада в Дамаске, под ударом будет транспортный коридор Север – Юг, ухудшится для России и ситуация на Кавказе, Прикаспийском регионе и Средней Азии. А Китай может потерять значительные источники региональной нефти, что вынудит его искать альтернативные варианты для поддержания стабильности поставок.

Нельзя и не учитывать роль Ирана в ШОС, БРИКС и транзите, и соответствующие интересы КНР. Но на данный момент трудно оценить, какая помощь оказывается Тегерану Москвой и Пекином.

Ставка же для РФ в случае с Ираном действительно высока еще и потому, что происходящее, по сути, – апробация новой военной доктрины США. И мы в очереди – следующие. Нам надо, наконец, избавиться от иллюзий возможности договориться, извлечь уроки и действовать решительно для достижения своей победы".

Федеральная тема – "Правительство РФ ужесточает требования к мигрантам"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин:

"Госдума одобрила инициативу Правительства Российской Федерации по принятию поправок, ужесточающих режим пребывания иностранцев в России. В частности, срок пребывания в нашей стране трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним. Взрослые приезжие также должны будут платить в российский бюджет фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц, причем не только за себя, как сейчас, но и за всех членов семьи, которые приехали с ними в Россию и находятся у них на иждивении. Одна из норм касается срока пребывания в России конкретно детей трудовых мигрантов. Они должны будут либо покинуть страну в течение 30 дней по достижении совершеннолетия, либо подать заявление на получение патента и оплатить предусмотренный законом авансовый платеж. В результате, если не имеются законные основания для проживания повзрослевших мигрантов в России, они должны будут выехать из нее.

Помимо этого, в настоящее время на обсуждении находится подготовленный министерством внутренних дел РФ проект изменений законодательства, предусматривающий расширение перечня оснований для выдворения из России. Его разработчики из министерства предлагают безальтернативно выдворять из страны иностранцев за 20 видов правонарушений, включая участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации и мелкое хулиганство при неповиновении полиции. В МВД это поясняют возросшим числом инцидентов с участием иностранцев, в том числе массовых драк. Примечательно, что ряду статей выдворение будет выступать как обязательное дополнительное наказание к основному штрафу. Но здесь есть нюансы, совсем недавно министр МВД В.А. Колокольцев заявил, что за прошлый год из России выслана всего десятая часть иностранцев, которые официально должны быть выдворены из страны. В 10 раз меньше, чем того требует закон. Поэтому кроме принятия правильных правовых норм нужно сделать все, чтобы эти новые законы начали на деле исполняться, а для этого надо обеспечить реализацию этих норм деньгами. А это уже вопрос к Правительству и бюджетному комитету.

В связи с этим напомним, что согласно отчету Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Нижегородской области, в 2025 году на миграционный учет в регионе было поставлено первично 99651 иностранных граждан и лиц без гражданства, однако всего было оформлено лишь около 33 тыс. патентов на работу иностранным гражданам. То есть, при сопоставлении количества поставленных на учет и получивших патенты на работу явно видна следующая тенденция: мигранты, как правило, приезжают семьями, где на трех человек приходится в среднем один легально работающий. Однако надо также иметь в виду, что речь идет только об официальной статистике, которая не учитывает незаконную миграцию (а согласно отчету ГУ МВД, в минувшем 2025 году было раскрыто около 1000 преступлений в сфере организации незаконной миграции и фиктивных регистрации и постановки на учет).

Кроме того, обратим внимание на тот факт, что согласно статистике Следственного комитета РФ количество правонарушений, совершаемых иностранцами, только растет. В этой связи нельзя не задаться вопросом: а должно ли государство лояльно относиться к тем мигрантам, которые создают ему проблем больше, чем выгод от своего пребывания?

И здесь, в контексте вышеуказанных сведений, нужно отметить, что все более часто обсуждающимся в обществе предложением является переход к организованному набору мигрантов на работу. Как показывает практика, к сожалению данная позиция вызывает активное сопротивление лоббистов, заинтересованных в неконтролируемых потоках дешевой рабочей силы. По их словам, наличие семей мигрантов не создает каких-либо дополнительных нагрузок на российский бюджет. Однако при ближайшем рассмотрении действительности выясняется, что это не так: только в 2024 году на лечение нелегальных мигрантов из Средней Азии, не имеющих полиса ОМС, в масштабах всей страны был потрачен 61 млрд руб. бюджетных средств.

В этой связи, на наш взгляд, только выстраивание жесткой миграционной политики с прозрачными механизмами контроля режима пребывания иностранцев в России и созданием широкого поля правовой и административной ответственности за нарушение этого режима (причем как в отношении мигрантов, так и органов государственной власти, осуществляющих выдачу различных разрешительных документов) может являться выходом из ситуации".

Региональная тема – "Почти 103 миллиарда рублей переплатили россияне за ЖКХ"

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов:

"Почти 103 миллиарда рублей переплатили россияне за ЖКХ в период за 2023-2025 год путем введения необоснованных тарифов ЖКХ, такой результат показала проверка ФАС. Больше всего лишнего в электроэнергетике – 25,22 миллиарда, на вывоз мусора ушло 11,82 миллиарда, на тепло 10,85, на воду 2,43 миллиарда, следует из отчета ведомства. И это только начало, с учетом лавинообразного роста тарифов коммунальщики обязательно побьют этот рекорд.

Одновременно с этим, несмотря на злоупотребления и постоянный рост тарифов, инфраструктура ЖКХ изношена на 50%, заявил Марат Хуснуллин. Эксперты Регионального отделения Народного фронта в Нижегородской области поддерживают решение Государственной Думы РФ о наделении дополнительными полномочиями Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС) в сфере контроля за тарифами на коммунальные услуги.

В этом пакете документов, который утвердила Государственная Дума, значительно усиливается ответственность руководителей региональных служб по тарифам за неисполнение предписаний ФАС.

Напомню, что в этом году увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги будет проходить в три этапа. С 1 января размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 1,7 % из-за роста на эту же величину НДС. 1 июля увеличится на 4 % размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а с 1 октября 2026 года размер платы на коммунальные услуги увеличится на 9,9 %.

Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях утверждены Указом губернатора Нижегородской области от 14.12.2025 г. № 264.

Надо отметить, что ежегодный рост размера платы за жилищно-коммунальные услуги всегда вызывал много вопросов у граждан. Основные вопросы – почему тарифы на ЖКУ увеличиваются ежегодно, почему в Распоряжении Правительства РФ от 25.11.2025 года № 3413-р предельный индекс увеличения размера платы за коммунальные услуги составляет именно 9,9 %, кто и как это рассчитывал, почему ежегодный рост размера платы за жилищно-коммунальные услуги не сопровождается повышением качества содержания и ремонта многоквартирных домов.

И еще один вопрос, который волнует экспертов Народного фронта, волнует и граждан. Почему для Нижегородской области Распоряжением Правительства РФ был утвержден предельный индекс изменения размера платы в размере 9,9 %, а в Богородском муниципальном округе, например, с 1 октября 2026 года плату за водоотведение планируют увеличить на 76,3 %, в Ардатовском муниципальном округе – на 50 %. Имеются значительные отклонения от установленного индекса и в других муниципальных образованиях нашей области.

Да, ресурсоснабжающие организации на основании Распоряжения Правительства РФ от 25.11.2025 г. № 3413 могут увеличить размер платы за коммунальные услуги выше установленного индекса. Но по оценке экспертов Народного фронта увеличение индекса в некоторых муниципальных образованиях намного превышает разрешенный повысительный индекс.

Очень надеемся на то, что ФАС с новыми полномочиями наведет порядок с тарифами в сфере ЖКХ, и эти тарифы на коммунальные услуги будут действительно экономически обоснованными".