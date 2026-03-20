Своих не бросают: в Нижнем Новгороде отметили 30-летие ветеранского движения ФСБ

22 марта ветеранскому движению УФСБ России по Нижегородской области исполняется 30 лет. По случаю приближающегося юбилея в концертном зале филармонии прошло торжественное мероприятие с поздравлениями, теплыми словами и чествованием ветеранов – золотого фонда ведомства.

Как все начиналось

Ветеранское движение органов госбезопасности Нижегородской области берет начало в 1996 году.

"Тогда было очень сложное время для органов безопасности. В стране формировалась новая политическая система, новая экономическая сфера, и извне была навязана повестка критического отношения к органам безопасности. Люди, которые всю свою службу защищали страну, ее национальную безопасность и обороноспособность, сами нуждались в поддержке и защите", – вспоминает бывший начальник УФСБ по региону, ныне член Совета Федерации РФ, председатель комитета по безопасности и обороне Владимир Булавин.

19 декабря 1995 года на встрече с ветеранами он предложил создать региональную общественную организацию, которая объединила бы бывших сотрудников и помогла сохранить преемственность поколений. Уже 22 марта 1996 года организация была официально зарегистрирована.

"Создав ветеранскую организацию управления, мы прежде всего заявили, что своих не бросаем. Наши ветераны остаются с нами. Ветеранская организация – это часть управления", – подчеркнул Владимир Булавин.

Работа, которая продолжается

Сегодня Совет ветеранов УФСБ по Нижегородской области – это не просто объединение бывших сотрудников, а активная и значимая часть профессионального сообщества. В его составе – десятки полковников, обладатели государственных наград, участники боевых действий и почетные сотрудники органов безопасности.

Организация ведет системную работу: участвует в конференциях, проводит "Уроки мужества", помогает в организации памятных мероприятий, открытии мемориалов, издании книг. Особое внимание уделяется самим ветеранам. Члены Совета стараются поддерживать связь с каждым, помогать в решении жизненных вопросов, оказывать материальную и медицинскую помощь. Многим после завершения службы помогли с трудоустройством.

Отдельная забота – ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Всего в органах госбезопасности Нижегородского региона служили более 80 участников ВОВ, среди них – два Героя Советского Союза.

Большое значение придается сохранению памяти. Так, в марте 2022 года в парке Победы открыли мемориал трем сотрудникам УФСБ, погибшим при исполнении служебного долга – А.А. Крупинину, А.Г. Майорову и Е.В. Рассихину. А в августе того же года на Аллее славы в Городце появился памятник Герою России Анатолию Крупинову.

Ветераны также внесли значительный вклад в создание обновленного историко-демонстрационного зала управления.

"Мы всегда очень трепетно относились и относимся к формированию экспозиции. Для нас важно сохранить преемственность поколений", – отметил председатель Совета ветеранов УФСБ по Нижегородской области Сергей Шерихов.

Одно из ключевых направлений работы – встречи с молодежью. Как отмечалось выше, в образовательных учреждениях регулярно проходят "Уроки мужества".

"Патриотизм надо воспитывать с детских лет. Я активно участвую в таких встречах, рассказываю о подвигах сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войны", – рассказал ветеран Николай Культяпов.

Слова благодарности и признания

20 марта в Нижегородской филармонии собрались ветераны, действующие сотрудники и почетные гости.

Начальник управления ФСБ по Нижегородской области Игорь Завозяев отметил, что за три десятилетия ветеранское движение доказало свою значимость.

"Ветераны имеют уникальный опыт в деле обеспечения государственной безопасности. За каждым из них стоит непростой путь. Особенно отрадно, что и после службы они остаются в строю. Наши старшие товарищи выступают достойным примером для новых поколений кадров, сохраняют чекистские традиции, ведут преподавательскую деятельность", – подчеркнул он.

По словам Игоря Завозяева, ветеранская организация активно участвует в общественной жизни и ведомственных проектах, в том числе в условиях проведения специальной военной операции.

"Хочу поблагодарить вас за укрепление авторитета органов безопасности, методическую помощь и взаимодействие с управлением. Желаю вам здоровья, долголетия и новых успехов", – добавил Завозяев.

С юбилеем ветеранов поздравил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, поблагодарив за добросовестную работу на благо страны и ее народа.

От лица Законодательного собрания Нижегородской области выступил сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Краснов.

"Вы заслужили почет и уважение. Вы показываете пример беззаветного служения Родине и верности долгу. За это вам низкий поклон", – сказал он.

Краснов также выразил поддержку действующим сотрудникам, которые сейчас находятся на СВО, пожелав им вернуться домой живыми и здоровыми.

К поздравлениям присоединился и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Есть службы, без которых невозможно существование государства. К таким относится и ваша. Спасибо за службу, за верность долгу. Отдельные слова благодарности ветеранам – за то, что вы через годы проносите те принципы, на которых основывается работа вашего ведомства", – отметил он.

В завершение торжественного мероприятия ветеранам вручили благодарственные письма и памятные подарки, а после состоялось выступление творческих коллективов.