Нижегородский "Водолёт" признан лучшей судоходной компанией России в сфере пассажирских перевозок Общество

Фото: компания "Водолет"

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подвело итоги конкурса «Лидер отрасли». Нижегородская судоходная компания по развитию скоростного флота «Водолёт» победила в номинации «Лучшая судоходная компания, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки».

Сегодня флот компании «Водолёт» насчитывает два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» - «Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов»; пять судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и два судна на воздушной подушке «Спутник».

Конкурс «Лидер отрасли» проводится с 2013 года по 16 номинациям. Участие в нем принимают как подведомственные Росморречфлоту организации, так и коммерческие структуры.

Напомним, что развитие водного пассажирского транспорта в качестве одной из ключевых задач обозначил президент России Владимир Путин. Нижегородская область в 2019 году начала возрождать скоростной речной пассажирский флот, субсидируя речные пассажирские перевозки и приобретение судов. За навигацию 2025 года суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» нижегородской компании «Водолёт» совершили 4 600 рейсов и перевезли почти 121 000 пассажиров.