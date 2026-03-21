Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2026 15:41
Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта
21 марта 2026 15:13
Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей
21 марта 2026 14:19
Замгубернатора Олега Берковича наградили почетной грамотой правительства РФ
21 марта 2026 13:40
Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрылась
21 марта 2026 13:03
Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 12:28
Строительство пяти детсадов в трех районах Нижнего Новгорода обсудили в Гордуме
21 марта 2026 11:50
Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области
21 марта 2026 11:11
Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области
21 марта 2026 10:33
Северное сияние увидели нижегородцы в ночь на 21 марта
21 марта 2026 09:37
Нижегородский пенсионер выиграл более 15 млн рублей в лотерею
Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» отметил 30-летний юбилей в Доме народного единства. За три десятилетия «Камерата» из локального проекта выросла до общественной организации федерального масштаба и реализовала в большинстве регионов России и за рубежом более 100 социально значимых проектов, а также объединила вокруг своей команды сотни экспертов и активистов.

Благодаря помощи «Камераты» тысячи инвалидов по зрению открыли новые возможности, изменили свою жизнь к лучшему. В «Школе самостоятельности» обучились бытовому самообслуживанию, ориентировке в пространстве, использованию современных технических средств. Программы центра позволили незрячим нижегородцам и жителям других регионов получить образование, доступ к искусству и культуре, найти работу, встретить единомышленников. 

В рамках юбилейной встречи 12 специалистов и активистов центра реабилитации инвалидов по зрению наградили благодарственными письмами министерства цифрового развития и связи, министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области,  уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, Избирательной комиссии Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и Дома народного единства.

«У нас классная команда! Мы делаем то, что нравится нам и полезно другим. Мы учим незрячих всему новому, обучаем современным технологиям, любим путешествовать и развиваем инклюзивный туризм», - рассказала директор центра «Камерата» Екатерина Махнева.

В ходе неофициальной части праздничной программы гостям показали юмористические видеоролики о работе центра и сотрудниках организации, провели викторину на знание истории некоммерческой организации. Незрячие руководители и специалисты НКО сами написали сценарий, сняли и смонтировали видеоматериалы, выступили в роли ведущих торжества, организаторов и участников квиза.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства Инвалиды Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных