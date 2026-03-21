Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей Общество

Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» отметил 30-летний юбилей в Доме народного единства. За три десятилетия «Камерата» из локального проекта выросла до общественной организации федерального масштаба и реализовала в большинстве регионов России и за рубежом более 100 социально значимых проектов, а также объединила вокруг своей команды сотни экспертов и активистов.

Благодаря помощи «Камераты» тысячи инвалидов по зрению открыли новые возможности, изменили свою жизнь к лучшему. В «Школе самостоятельности» обучились бытовому самообслуживанию, ориентировке в пространстве, использованию современных технических средств. Программы центра позволили незрячим нижегородцам и жителям других регионов получить образование, доступ к искусству и культуре, найти работу, встретить единомышленников.

В рамках юбилейной встречи 12 специалистов и активистов центра реабилитации инвалидов по зрению наградили благодарственными письмами министерства цифрового развития и связи, министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области, уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, Избирательной комиссии Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и Дома народного единства.

«У нас классная команда! Мы делаем то, что нравится нам и полезно другим. Мы учим незрячих всему новому, обучаем современным технологиям, любим путешествовать и развиваем инклюзивный туризм», - рассказала директор центра «Камерата» Екатерина Махнева.

В ходе неофициальной части праздничной программы гостям показали юмористические видеоролики о работе центра и сотрудниках организации, провели викторину на знание истории некоммерческой организации. Незрячие руководители и специалисты НКО сами написали сценарий, сняли и смонтировали видеоматериалы, выступили в роли ведущих торжества, организаторов и участников квиза.