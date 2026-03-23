Инструкторов экотуризма особо охраняемых природных территорий готовят в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Нижегородский областной туристский клуб

В Нижегородской области стартовала комплексная образовательная программа по подготовке квалифицированных кадров и волонтеров в сфере экологического туризма. Проект реализуется на базе лицензированного учебного центра общественной организации «Нижегородский областной туристский клуб» при поддержке национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева и Президентского фонда природы.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, сегодня экологический туризм – одно из самых востребованных направлений путешествий по стране. Помимо собственно роста спроса на отдых на природе, не снижается значимость работы по сохранению уникального растительного и животного многообразия территорий.

«Проект обучения направлен на формирование профессионального сообщества гидов, экскурсоводов и волонтеров для работы на особо охраняемых природных территориях нашего региона. Грамотное проектирование экологических троп и организованное сопровождение туристов позволяют перераспределить нагрузку с уязвимых природных комплексов на специально подготовленные маршруты, одновременно решая задачи экологического просвещения», – подчеркнул Сергей Яковлев.

По его словам, развитие инфраструктуры для экологического туризма решает задачи сразу двух национальных проектов – «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».

Подготовка специалистов будет вестись с марта по октябрь 2026 года. Участники проекта – более 350 человек – обучаются бесплатно, эта работа финансируется за счет гранта Президентского фонда природы, выигранного Нижегородским областным туристским клубом.

Директор организации Галина Колчанова рассказала, что образовательная программа позволит подготовить более 300 волонтеров и 25 инструкторов экологического туризма, а также 30 экскурсоводов особо охраняемых природных территорий.

«Очень важно, что в обучение волонтерским практикам вовлечена, преимущественно, молодежь. Именно школьникам и студентам в ближайшем будущем принимать эстафету ответственности за нашу природу», – сказала Галина Колчанова.

Как отметил заместитель директора Нижегородского областного туристского клуба Алексей Подъячев, основа обучения – это практика. В рамках проекта запланировано проведение пяти экспедиций по разведке перспективных маршрутов для новых экотроп на особо охраняемых природных территориях, а также 25 волонтерских мероприятий для мониторинга состояния существующих экологических троп и устранения выявленных на них недостатков. Кроме того, обучение предполагает проведение двух массовых мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения в сфере экотуризма.

По итогам проекта инструкторы и экскурсоводы получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. Новые специалисты пополнят ряды профессионалов отрасли туризма и внесут вклад в создание современной, безопасной и познавательной туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях региона.

Напомним, национальные проекты «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство» инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Нацпроект «Экологическое благополучие» предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей: это создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

Нацпроект «Туризм и гостеприимство», в свою очередь, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».