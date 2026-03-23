Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 марта 2026 16:52
Инструкторов экотуризма особо охраняемых природных территорий готовят в Нижегородской области
23 марта 2026 09:07
Организатор продолжает продавать билеты на отмененный концерт в Арзамасе
22 марта 2026 10:18
Русский музей фотографии и НИУ ВШЭ договорились о совместных проектах
19 марта 2026 10:41
Гендиректор Эрмитажа поддержал идею убрать с Дворцовой площади рок-фестивали
18 марта 2026 16:45
Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде открылся 18 марта
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:05
Эксклюзив
Журналистам показали, какие сокровища хранит библиотека ННГУ
18 марта 2026 10:16
Шуховская башня на Оке может получить статус объекта ЮНЕСКО
18 марта 2026 09:54
Лекторы общества "Знание" рассказывают нижегородцам об истории воссоединения с Крымом
17 марта 2026 17:05
Евгений Люлин представил уникальный фотоальбом с видами Нижнего Новгорода
Инструкторов экотуризма особо охраняемых природных территорий готовят в Нижегородской области

Инструкторов экотуризма особо охраняемых природных территорий готовят в Нижегородской области

Фото: Нижегородский областной туристский клуб

В Нижегородской области стартовала комплексная образовательная программа по подготовке квалифицированных кадров и волонтеров в сфере экологического туризма. Проект реализуется на базе лицензированного учебного центра общественной организации «Нижегородский областной туристский клуб» при поддержке национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева и Президентского фонда природы.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, сегодня экологический туризм – одно из самых востребованных направлений путешествий по стране. Помимо собственно роста спроса на отдых на природе, не снижается значимость работы по сохранению уникального растительного и животного многообразия территорий.

«Проект обучения направлен на формирование профессионального сообщества гидов, экскурсоводов и волонтеров для работы на особо охраняемых природных территориях нашего региона. Грамотное проектирование экологических троп и организованное сопровождение туристов позволяют перераспределить нагрузку с уязвимых природных комплексов на специально подготовленные маршруты, одновременно решая задачи экологического просвещения», – подчеркнул Сергей Яковлев.

По его словам, развитие инфраструктуры для экологического туризма решает задачи сразу двух национальных проектов – «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».

Подготовка специалистов будет вестись с марта по октябрь 2026 года. Участники проекта – более 350 человек – обучаются бесплатно, эта работа финансируется за счет гранта Президентского фонда природы, выигранного Нижегородским областным туристским клубом.

Директор организации Галина Колчанова рассказала, что образовательная программа позволит подготовить более 300 волонтеров и 25 инструкторов экологического туризма, а также 30 экскурсоводов особо охраняемых природных территорий.

«Очень важно, что в обучение волонтерским практикам вовлечена, преимущественно, молодежь. Именно школьникам и студентам в ближайшем будущем принимать эстафету ответственности за нашу природу», – сказала Галина Колчанова.

Как отметил заместитель директора Нижегородского областного туристского клуба Алексей Подъячев, основа обучения – это практика. В рамках проекта запланировано проведение пяти экспедиций по разведке перспективных маршрутов для новых экотроп на особо охраняемых природных территориях, а также 25 волонтерских мероприятий для мониторинга состояния существующих экологических троп и устранения выявленных на них недостатков. Кроме того, обучение предполагает проведение двух массовых мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения в сфере экотуризма.

По итогам проекта инструкторы и экскурсоводы получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. Новые специалисты пополнят ряды профессионалов отрасли туризма и внесут вклад в создание современной, безопасной и познавательной туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях региона.

Напомним, национальные проекты «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство» инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Нацпроект «Экологическое благополучие» предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей: это создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

Нацпроект «Туризм и гостеприимство», в свою очередь, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных