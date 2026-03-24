Александр Гриднев возглавил Верхне-Волжское водное управление Росводресурсов Общество

Фото: сайт Верхне-Волжского бассейнового водного управления

Руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов назначен Александр Гриднев, ранее занимавший пост заместителя министра экологии Нижегородской области. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Перед его назначением обязанности главы управления временно исполняла Любовь Махова.

Верхне-Волжское бассейновое водное управление является межрегиональным территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов. Структура отвечает за предоставление государственных услуг и распоряжение федеральным имуществом в сфере водных ресурсов в пределах своей компетенции.

Зона ответственности управления охватывает бассейн Волги до границы с Республикой Татарстан, а также Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское и Куйбышевское водохранилища. Ведомство работает на территориях Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Пензенской и Нижегородской областей, Чувашии, Марий Эл и Мордовии.

К числу задач управления относится организация территориального перераспределения стока поверхностных вод, а также пополнение запасов подземных водных объектов. Кроме того, структура реализует меры по предупреждению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении федеральных водных объектов, расположенных на территориях двух и более регионов в зоне своей деятельности.

Также ведомство проводит мероприятия по охране водоемов, полностью находящихся в границах отдельных субъектов РФ, если их водные ресурсы используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более регионов страны.

Ранее сообщалось, что замглавы Верхне-Волжского водного управления Росводресурсов обвинили в коррупции. Об уголовном деле стало известно в марте 2026 года.