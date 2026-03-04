Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Происшествия

Замглавы Верхне-Волжского водного управления Росводресурсов обвинили в коррупции

04 марта 2026 12:15
Замглавы Верхне-Волжского водного управления Росводресурсов обвинили в коррупции

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Нижегородской области завели ряд уголовных дел в отношении замруководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в значительном и крупном размере.

По версии следствия, в 2024 году чиновник получил от коммерсантов крупную взятку за то, чтобы подписать акты выполненных работ и обеспечить полную оплату контракта, несмотря на нарушения сметы. Речь идет о ремонте административного здания, во время которого подрядчики использовали более дешевые материалы и выполнили работы не полностью, однако это было принято без замечаний. Также обвиняемый получил деньги от предпринимателей за беспрепятственную приемку ремонта служебного автомобиля.

В настоящее время следователи совместно с УФСБ России по Нижегородской области проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски и допросы, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что экс-начальника отдела МЧС в Дзержинске осудили на 3,6 года колонии за взятку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

