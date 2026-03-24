Госдума ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа Политика

Государственная Дума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание и оправдание геноцида советского народа. Об этом сообщает 360.ru.

Согласно новым нормам, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В случае осквернения памятников и захоронений жертв геноцида наказание может быть ужесточено до 5 лет лишения свободы.

Закон был принят во втором и третьем чтениях и распространяется не только на территорию России, но и на памятники, находящиеся за её пределами.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что жертвами немецко-фашистской оккупации стало более 13 млн человек, включая женщин, стариков и детей. Он также отметил, что в 33 регионах России суды уже признали преступления нацистов геноцидом советского народа. Володин выразил уверенность, что новый закон станет важным инструментом для защиты исторической памяти и противодействия попыткам реабилитации нацизма.

Напомним, уголовное дело о реабилитации нацизма завели в Павлове после нападения на подростка с Георгиевской лентой.