Жителя Дивеева арестовали за хулиганство и мошенничество с соцконтрактом Происшествия

36-летнего уроженца республики ближнего зарубежья обвиняют в мошенничестве с соцконтрактом в Нижегородской области. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным силового ведомства, в 2023 году мужчина обратился в управление соцзащиты Дивеевского округа с заявлением о получении соцпомощи на покупку вышивальной машины. В апреле того же года с ним заключили социальный контракт, по которому ему выплатили 350 тысяч рублей на осуществление деятельности в качестве самозанятого. Но деньгами он распорядился иначе, а в учреждение предоставил ложные сведения о расходовании бюджетных средств.

Кроме то, этот же мужчина в 2024 году попался на хулиганстве. В пьяном состоянии он вступил в конфликт с 27-летним жителем Сарова, ударив его несколько раз кулаком и ногой по лицу и телу.

В полиции завели уголовные дела по ч. 2 ст. 213 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Суд отправил его в СИЗО. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Лукояновского округа получил 3 года условно за аферу с соцконтрактом.