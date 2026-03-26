ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки

ВТБ фиксирует движение ключевой ставки в рамках базового сценария: на двух последних заседаниях Банк России снижал ее по 0,5 п.п.
«Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз», — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
При этом, по оценке топ-менеджера банка, более быстрое снижение ключевой ставки возможно под влиянием трех факторов: слабой динамики ВВП, пересмотра бюджетного правила и укрепления рубля.
«Слабая экономическая активность, пересмотр параметров бюджетного правила и более крепкий рубль могут создать дополнительные условия для более быстрого снижения ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием», — пояснил Пьянов.
