Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 12:09
20 нижегородских педагогов вышли в финал областного этапа конкурса "Учитель года России"
27 марта 2026 11:54
Рейды против незаконной продажи вейпов пройдут в Нижегородской области
27 марта 2026 11:43
Чистые трубы – чистая вода: гидропневматическая очистка сетей в Автозаводском районе
27 марта 2026 11:40
Строительство двух новых станций метро завершат к августу 2027 года
27 марта 2026 11:12
Два новых медицинских центра для детей открылись в Нижнем Новгороде
27 марта 2026 11:07
Нижегородский филиал "Т Плюс" заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году
27 марта 2026 10:57
Садовые товарищества включили в программу социальной догазификации
27 марта 2026 10:41
Нижегородцев предупредили об увеличении срока получения загранпаспортов
27 марта 2026 10:22
Евгений Люлин подчеркнул, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды
27 марта 2026 10:18
Театр начинается с клика – как цифра отражает любовь к искусству
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году

27 марта 2026 11:07 Общество
Нижегородский филиал Т Плюс заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» в 2026 году заменят в Дзержинске и Кстовском районе 19,6 км трубопроводов тепловых сетей с наибольшим износом. Масштабная модернизация теплотрасс повысит надёжность и качество теплоснабжения.

Работы по замене трубопроводов уже стартовали на улице Пушкинской в Дзержинске. Подача тепла жителям и социальным учреждениям на этом участке организована по временной схеме.

«К перекладке трубопроводов мы приступили раньше запланированных сроков благодаря установившейся тёплой погоде и тому, что специалисты тепловых сетей филиала и подрядных организаций заранее полностью подготовились к началу работ. Программу перекладок составили с учётом диагностики и испытаний тепловых сетей и итогов прохождения осенне-зимнего периода», – рассказал главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

В Дзержинске в этом году компания планирует заменить крупные участки теплотрасс по проспекту Ленинского Комсомола, Комбрига Патоличева, Будённого. В Кстове перекладки теплосетей пройдут на улицах 40 лет Октября, Профсоюзной, проспектах Победы и Капитана Рачкова.

Для замены компания использует современные трубы с заводской пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет продлить срок эксплуатации трубопроводов, снизить тепловые потери и максимально быстро реагировать на любые отклонения от заданного режима.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

