Нижегородский филиал "Т Плюс" заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году

Фото:
Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» в 2026 году заменят в Дзержинске и Кстовском районе 19,6 км трубопроводов тепловых сетей с наибольшим износом. Масштабная модернизация теплотрасс повысит надёжность и качество теплоснабжения.
Работы по замене трубопроводов уже стартовали на улице Пушкинской в Дзержинске. Подача тепла жителям и социальным учреждениям на этом участке организована по временной схеме.
«К перекладке трубопроводов мы приступили раньше запланированных сроков благодаря установившейся тёплой погоде и тому, что специалисты тепловых сетей филиала и подрядных организаций заранее полностью подготовились к началу работ. Программу перекладок составили с учётом диагностики и испытаний тепловых сетей и итогов прохождения осенне-зимнего периода», – рассказал главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.
В Дзержинске в этом году компания планирует заменить крупные участки теплотрасс по проспекту Ленинского Комсомола, Комбрига Патоличева, Будённого. В Кстове перекладки теплосетей пройдут на улицах 40 лет Октября, Профсоюзной, проспектах Победы и Капитана Рачкова.
Для замены компания использует современные трубы с заводской пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет продлить срок эксплуатации трубопроводов, снизить тепловые потери и максимально быстро реагировать на любые отклонения от заданного режима.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+