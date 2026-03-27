Нижегородский филиал "Т Плюс" заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Энергетики Нижегородского филиала «Т Плюс» в 2026 году заменят в Дзержинске и Кстовском районе 19,6 км трубопроводов тепловых сетей с наибольшим износом. Масштабная модернизация теплотрасс повысит надёжность и качество теплоснабжения.

Работы по замене трубопроводов уже стартовали на улице Пушкинской в Дзержинске. Подача тепла жителям и социальным учреждениям на этом участке организована по временной схеме.

«К перекладке трубопроводов мы приступили раньше запланированных сроков благодаря установившейся тёплой погоде и тому, что специалисты тепловых сетей филиала и подрядных организаций заранее полностью подготовились к началу работ. Программу перекладок составили с учётом диагностики и испытаний тепловых сетей и итогов прохождения осенне-зимнего периода», – рассказал главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

В Дзержинске в этом году компания планирует заменить крупные участки теплотрасс по проспекту Ленинского Комсомола, Комбрига Патоличева, Будённого. В Кстове перекладки теплосетей пройдут на улицах 40 лет Октября, Профсоюзной, проспектах Победы и Капитана Рачкова.

Для замены компания использует современные трубы с заводской пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет продлить срок эксплуатации трубопроводов, снизить тепловые потери и максимально быстро реагировать на любые отклонения от заданного режима.