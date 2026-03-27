Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 марта 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели — "Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг Украины продолжается", "Негативная реакция на законопроект о запрете "обвинительной информации", "В Нижнем Новгороде прошло заседание Совета глав регионов ПФО".

Федеральная тема — Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг Украины продолжается

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

"28 февраля американские и израильские ВВС начали воздушные атаки против Ирана. В свою очередь Иран стал наносить ответные удары по американским военным объектам в странах Залива и по Израилю. Наряду с вооруженным конфликтом на Украине эта военная кампания вызвала массу вопросов у обывателей, для большинства из которых ее причины, цели и перспективы представляются весьма абстрактно. На наш взгляд, причина этого не в изменившейся природе боевых действий, а в изменении восприятия вооруженных конфликтов.

В современном информационном обществе рядовой гражданин не только получает возможность отслеживать события в реальном времени, но и быть самому в качестве комментатора событий, создав личный блог или оставляя комментарии под постами других авторов. Технические возможности сегодня позволяют также создавать визуализированное отображение событий, часто сконструированное с помощью технологий искусственного интеллекта.

Несмотря на наличие методик фактчекинга, ежедневный режим трансляции новостей не позволяет в полной мере заниматься перепроверкой содержания сюжетов. Из-за экономии времени многие люди предпочитают читать не первоисточники и тем более официальные заявления, а комментарии экспертов, квалификация многих из которых вызывает очевидные вопросы. Так, например, до сих пор нет ясности в вопросе о "закрытии Ормузского пролива" со стороны иранских властей. При этом приостановка судоходства началась даже раньше того момента, когда иранцы сделали какие-либо комментарии. Заявление КСИР от 4 марта следует трактовать как предупреждение владельцам судов о рисках с прохождением пролива, учитывая, что Иран не ратифицировал Конвенцию по морскому праву из-за несогласия с разрешением прохода военных кораблей (innocent passage. - В пер. с англ. "право мирного прохода"). Поэтому сейчас их проход возможен лишь в оманской 12-мильной зоне.

Тем не менее, Иран не может гарантировать безопасность судоходства в проливе, по сути, и предупреждая об этом. Указанный пример напоминает "зерновую сделку" в Стамбуле 2022 году, когда РФ брала на себя обязательства по безопасности судоходства, в том числе в украинских территориальных водах и портах, а ее прекращение не является автоматическим закрытием акватории Черного моря. Более того, в случае с Ормузским проливом изначальный импульс судовладельцам был подан не иранцами, а страховыми компаниями, которые взвинтили платежи после попаданий обломков ракет (БПЛА) в три гражданских судна. При этом ни в одном случае это не были прямые попадания, а скорее результаты работы ПВО. В то же время последние заявления Тегерана о проходе судов "дружественных" стран (РФ, КНР, Индия) говорят лишь о готовности иранской стороны обеспечить безопасность их прохождения.

Сложности для массового сознания возникают и в том, что действия США зачастую воспринимаются как проявление неких особенностей личности 47-го президента США Дональда Трампа. Общий тон оценок сводится к пессимистическим прогнозам и оценкам, определяющим военную кампанию США как очередную странную авантюру либо, в лучшем случае, как выполнение обязательств перед Израилем. Тем не менее, подобным образом ситуация выглядит лишь на первый взгляд. Вряд ли действия американской администрации являются настолько импульсивными и заранее не просчитывались с учетом возможных рисков.

Весьма показательно, что события в Заливе оказали существенное влияние на мировые энергетические рынки. Прежде всего следует указать, что страны Азии, наряду с ЕС, как основные потребители ближневосточной нефти и сжиженного газа еще летом прошлого года стояли перед выбором заключения с монархиями Залива долгосрочных контрактов на поставку углеводородов. В текущих условиях это представляется рискованным даже на среднесрочную перспективу. Как крупнейшего поставщика нефти и сжиженного газа США вполне устраивает такой ход событий, а поставки венесуэльской нефти позволяют компенсировать работу американских НПЗ, в основном ориентированных на переработку импортной нефти. В этой связи стоит рассматривать и на первый взгляд странную операцию по свержению Николаса Мадуро, а также санкции в отношении крупнейших российских нефтяных гигантов — "Лукойла" и "Роснефти".

Фактически сейчас идет переформатирование мирового энергетического рынка, где США с высокой степенью вероятности могут претендовать на статус главного поставщика углеводородов для ЕС и азиатских экономик.

Что касается самих боевых действий, то еще в первых волнах налетов иранцы сумели подавить антибаллистические радары AN/FPS-132 и AN/TPY-2, фактически лишив США, а по сути их союзников, непрерывного радиолокационного поля с наземными станциями. Это позволяет иранцам запускать меньшее количество БПЛА и ракет к целям с практически гарантированным прохождением защитного контура, что и фиксировалось многими наблюдателями. Хотя именно снижение динамики запусков интерпретировалось как следствие исчерпания запасов средств поражения, в действительности это как раз свидетельство нарастающих проблем с их перехватом. В настоящее время США полагаются лишь на пять самолетов раннего предупреждения E-2D (AEW).

Наиболее уязвимой стороной в этой связи оказались аравийские монархии (ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и Оман). При этом страдает не только нефтегазовый сектор, но и репутация этих государств как "оазисов стабильности" на Ближнем Востоке. Практически не функционирует транспортное сообщение. Так, Кувейт, Катар и Бахрейн полностью закрыли воздушное пространство, а в ОАЭ сохраняется ограниченное авиасообщение. Достаточно существенными стали и проблемы импорта продовольствия, поскольку, за исключением Саудовской Аравии, ни ОАЭ, ни Катар, ни Оман не создали железнодорожного сообщения, которое могло бы представлять собой альтернативные логистические маршруты. При этом Саудовская Аравия также не довела до завершения создание железнодорожной ветки в Иорданию.

В этой ситуации активизировались разговоры о наземном вторжении в Иран, которое, согласно ряду источников, готовы поддержать ОАЭ и Саудовская Аравия. Косвенно об этом говорят и события в соседнем Ираке. Очевидно, что при любом сценарии Ирак должен стать основной логистической базой и местом накопления и сосредоточения сухопутных сил для США и возможной антииранской коалиции. При этом Тегеран стал проводить превентивные меры, учитывая нахождение в стране одной из самых влиятельных шиитских общин. На территории Ирака действуют формирования "Народные мобилизационные силы" (PMU), которые формально входят в состав иракских вооруженных сил и подчиняются напрямую премьер-министру страны, а на деле действуют самостоятельно, имея связи с Ираном при молчаливом невмешательстве Багдада. В свое время они воевали против ИГИЛ (запрещена на территории РФ. - Прим. ред.) на территории Ирака.

Подразделение PMU "Аль-Хашд аль-Шааби" на днях выпустило целый "ракетный дождь" на американскую и курдскую военную базу Хираб аль-Джир в северо-восточной Сирии. В Эрбиле зафиксированы прилеты по штабу курдских сил Пешмерга, расположенному на американской базе рядом с аэропортом. Был также нанесен удар по американской базе Виктория в Багдаде, в ходе которого уничтожен радар AN/MPQ-64 и многоцелевой вертолет UH-60. В свою очередь гарнизон PMU подвергся атаке в провинции Анбар в западном Ираке. А ВВС США нанесли удары по городу Аль-Халидия, разрушив критическую инфраструктуру. В Багдаде прошли демонстрации солидарности с формированиями шиитского сопротивления. Все это говорит о сложностях, с которыми может столкнуться наземная операция. Поэтому пока мы склоняемся к невысокой вероятности ее начала. Также пока представляется сомнительной высадка морского десанта на остров Харг — основной энергетический хаб Ирана, что приведет к большим потерям у американских военнослужащих.

В этой связи интересен вопрос о позиции России. В российском медиапространстве присутствует точка зрения об исключительно позитивном характере последствий конфликта для России, принимая во внимание рост цен на углеводороды, отвлечение внимания от украинских событий и так далее. Более того, высказываются мнения о необходимости более активной поддержки Тегерана. Так, российские самолеты ДРЛСО могли бы, курсируя над Каспийским морем по аналогии с американскими разведывательными AWACS, поставлять разведданные иранской ПВО, которая ради сохранения пусковых установок могла бы быть приведена в пассивное состояние, то есть отключить радары наблюдения. Это резко снижает вероятность их поражения ответными ударами. Подобная практика меняется НАТО в бассейне Черного моря, когда данные о пусках российских баллистических ракет и вылетах ракетоносителей предоставляются ПВО Украины в режиме реального времени.

Тем не менее, российская сторона сохраняет осторожность, а о реальных военно-технических контактах можно судить лишь по косвенным данным. В последнее время усилились удары Израиля по портам на севере Ирана, которые, по-видимому, как раз и обслуживают поставки из РФ. Очевидно, что аравийские монархии, прежде всего ОАЭ и в определенной степени Саудовская Аравия, также являются стратегическими партнерами России. Ясно, что в условиях антироссийских санкций эти страны играют большую роль в обеспечении параллельного импорта. Так, с началом рассматриваемых событий резко сократился импорт автомобилей западного производства в порту Астрахани, основная часть которых приходилась именно на ОАЭ. Страны Залива играют роль и в обеспечении финансовых транзакций в условиях санкционного давления на российскую банковскую систему. Исходя из долгосрочных интересов России, представляется маловероятным, что нашей стране следует активно вмешиваться на чьей-либо стороне. Более того, сохранение позитивных отношений со всеми сторонами конфликта может дать российской дипломатии возможность выступить в роли посредника в последующем урегулировании, особенно если предпринимаемые администрацией Трампа шаги направлены на постепенный выход из конфликта.

Относительно положения на украинском фронте. События в Заливе оттеснили на второй план новости из зоны СВО. Кроме того, характер боевых действий на данный момент не предполагает решительного продвижения российских войск, что сразу же было использовано украинскими источниками для раскачки нарративов о "наметившемся переломе" на полях сражений. Этой же цели способствовало усиление атак украинских БПЛА по Москве и Ленинградской области с ее портовой инфраструктурой в Усть-Луге, Приморске и Выборге. Также в социальных сетях раскручивается тема о неком "технологическом рывке" ВСУ (роботы-терминаторы. Ракета Фламинго и ряд других).

Здесь необходимо отметить то, что мы и ранее подчеркивали в наших аналитических обзорах. Крайне сложно комментировать ход боевых действий в каком-то моменте времени. Для этого необходимо наличие достоверной информации в отношении многих переменных, включая реальное соотношение и даже наличие резервов, замыслы командования с обеих сторон и так далее. Очевидно, что российское командование действует в рамках той парадигмы, которая была определена еще во второй половине 2022 года после отказа Украины от подписания Стамбульских соглашений. В экспертной литературе это получило название войны на истощение. Суть ее заключается не в захвате как можно большей территории, а в нанесении противнику неприемлемого ущерба, включая его вооруженные силы и тыловую инфраструктуру. Особенностью данного конфликта является то, что, по сути, роль украинского тыла выполняют страны Европы и США, с которыми РФ формально не находится в состоянии вооруженного конфликта. Однако их территория используется как часть логистической инфраструктуры (аэродром Жешув в Польше), места размещения ремонтных баз, дислокации авиаразведки (Отопени в Румынии), а в последнее время — и место размещения производственных мощностей для производства вооружений. И это не говоря о санкционном давлении на российскую экономику и выделении финансовой поддержки украинскому бюджету.

Очевидно, что российское командование начало реализацию весенне-летней наступательной операции, о чем свидетельствуют участившиеся удары российских ВКС по энергетической инфраструктуре и складам с боеприпасами. При этом основным направлением является освобождение оставшейся части ДНР, для чего в настоящее время силами оперативной группировки "Центр" происходит взятие под контроль населенного пункта Гришино с перспективой начала продвижения в сторону Доброполья — последнего крупного населенного пункта на западе ДНР. В свою очередь группировка "Юг" создает условия для охвата города Константиновки, расположенного на юге пояса укрепленных пунктов Славянско-Краматорской агломерации".

Федеральная тема — Негативная реакция на законопроект о запрете "обвинительной информации"

Эксперт "Минин-центра", эксперт Общероссийского общественного движения "Русская мечта", к.филос.н. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев:

"Вячеслав Володин заявил, что резонансный законопроект о запрете распространения в СМИ обвинительной информации Госдума не рассматривает и, вероятно, не будет этого делать. "Нам надо и здесь, будучи субъектами законодательной инициативы, нашим коллегам из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от нас звучат. И не создавать напряжение в обществе. Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем, отправляем", — сказал он. Очень правильный, конкретный и, что важно, публичный ответ председателя ГД.

Речь идет об инициативе Госсовета Татарстана, которая предлагает закрепить в законе понятие "обвинительная информация" и запретить ее распространение в СМИ и публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу. То есть журналистам будет запрещено публиковать сообщения, которые создают впечатление о виновности конкретного человека или компании. Даже при наличии формулировок "предположительно", "по мнению", "со слов", "возможно", "источники сообщают" информация будет считаться обвинительной. До вступления в силу приговора можно писать только нейтрально. Ну вот, например, представьте, что о террористах "Крокус Сити" можно писать только нейтрально, пока приговор не вступит в законную силу. Или будет наложен запрет и на размещение информации, "порочащей" имена коррупционеров, задержанных за хищение бюджетных средств, вроде Цаликова или Тимура Иванова.

То есть из СМИ и со всех публичных площадок в случае принятия законопроекта в принципе исчезнет информация о преступлениях и потенциальных исполнителях: никаких больше коррупционных скандалов, громких или не очень дел, журналистских расследований до вердикта суда.

Главное, что последствия от подобных идей, даже если они не будут реализованы, откровенно вредны и вызывают ненужную негативную реакцию в обществе.

Теоретически, конечно, возможно, что, несмотря на резонанс, законопроект все-таки будет внесен в парламент и рассмотрен по процедуре, на что, как представляется, Володин и подал политический сигнал, что инициативу в Госдуме не ждут".

Региональная тема — В Нижнем Новгороде прошло заседание Совета глав регионов ПФО

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"26 марта 2026 года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание Совета глав регионов, посвятив его вопросам реализации государственной демографической политики на сельских территориях в регионах округа. В совещании участвовали руководители профильных федеральных министерств и ведомств, представители Федерального Собрания и главы регионов ПФО. Основной акцент был сделан на то, что вопросы демографической политики должны рассматриваться в привязке к особенностям образа жизни семей, которые действительно отличаются, если сравнивать сельскую местность и города-мегаполисы.

Специальное внимание особенностям образа жизни сельских территорий обусловлено данными демографических показателей: в сельской местности уровень рождаемости стабильно выше, чем в городской. В 2016-2024 годах превышение составляло на 12-23% по Российской Федерации и 18-26% в ПФО. Кроме того, в сельской местности выше доля вторых и последующих рождений (66-68%), что также подтверждает высокий демографический потенциал сельских территорий. Поэтому речь идет о необходимости сохранения этих "оазисов" многодетности, о необходимости повышения уровня их благоустройства при сохранении всех особенностей именно сельского характера поселений и сельского образа жизни.

Для этого имеется конкретный инструмент государственной политики, возможности которого необходимо использовать максимально эффективно. Это программа "Комплексное развитие сельских территорий", по которой уже в 2026 году для регионов ПФО предусмотрено финансирование за счет средств федеральных субсидий в объеме 21,8 млрд рублей. По конкретным задачам программа направлена на строительство и приобретение жилья, на благоустройство общественных пространств, на развитие дорожной инфраструктуры, на реализацию проектов комплексного развития сельских агломераций.

Совещание дает регионам ПФО поправку к ключевой национальной цели в области демографии — разработать меры поддержки рождаемости и многодетности, которые соответствуют специфике сельских населенных пунктов. В Нижегородской области это уточнение понятно и принято: губернатор Глеб Никитин отметил, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос настройки системы "Основа" именно для сельских территорий. Основная задумка в том, чтобы оживлять покинутые населенные пункты, которые находятся вблизи районных центров, обеспеченных социальной инфраструктурой. Именно в таких подготовленных местах есть возможность предлагать жилье в рамках нижегородской демографической программы".