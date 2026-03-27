Экс-депутата Минкаила Саидова убили в Нижегородской области

Можно ли требовать долю в родительской квартире
Бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова застрелили в Нижегородской области. По данным регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Согласно официальной информации, тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне, 26 марта, в его коттедже в Шахунье. 

На месте преступления работают опытные следователи-криминалисты, а также эксперты приволжского филиала судебно-экспертного центра СК России. Допрашиваются свидетели, устанавливаются причастные к убийству.

По неофициальным данным, экс-депутата застрелили из охотничьего ружья. Как пишет телеграм-канал "112", два года назад Саидов потерял сына - его зарезали в местном кафе. Подозреваемого в убийстве до сих пор не поймали. 

До избрания в муниципальный Совет депутатов городского округа Саидов занимался предпринимательством в сельскохозяйственной сфере.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

