Нижегородцам напомнили, что банковский кешбэк не облагается налогами

УФНС России по Нижегородской области разъяснило, что средства или бонусы, полученные в рамках программ лояльности банков, не считаются налогооблагаемым доходом и не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Однако существуют ситуации, когда кешбэк может облагаться НДФЛ:
Доходы от банков в виде процентов по депозитам (остаткам на счетах) облагаются НДФЛ. Налоговые органы рассчитывают налог на основании данных, которые банки предоставляют.
Эти данные можно найти в Личном кабинете налогоплательщика в разделе "Сведения о доходах" – "Проценты по вкладам". Информация предоставляется в виде общей суммы процентов по всем вкладам за год. Разбивка по отдельным вкладам или счетам не предусмотрена.
Если данные не совпадают с информацией налогоплательщика, необходимо обратиться в банк для уточнения.
Налог на проценты по вкладам рассчитывается налоговыми органами на основе данных от банков и включается в налоговое уведомление. Важно отметить, что налог на доходы в виде процентов по вкладам за 2025 год еще не рассчитывался.
Как подчеркнули в ведомстве, информация о том, что банковские кешбэки начали облагаться НДФЛ, не соответствует действительности. При возникновении вопросов о начисленном банком доходе рекомендуется обратиться в кредитную организацию.
Напомним, жители Нижегородской области могут подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, без посещения офисов налогового органа. Крайний срок для подачи декларации — 30 апреля 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+