Нижегородцам напомнили, что банковский кешбэк не облагается налогами Общество

УФНС России по Нижегородской области разъяснило, что средства или бонусы, полученные в рамках программ лояльности банков, не считаются налогооблагаемым доходом и не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Однако существуют ситуации, когда кешбэк может облагаться НДФЛ:

Если он получен вне рамок публичной оферты.

В случае, если он является частью трудовых отношений.

Если он выступает в качестве платы за услуги, работы или поставку товаров.

Доходы от банков в виде процентов по депозитам (остаткам на счетах) облагаются НДФЛ. Налоговые органы рассчитывают налог на основании данных, которые банки предоставляют.

Эти данные можно найти в Личном кабинете налогоплательщика в разделе "Сведения о доходах" – "Проценты по вкладам". Информация предоставляется в виде общей суммы процентов по всем вкладам за год. Разбивка по отдельным вкладам или счетам не предусмотрена.

Если данные не совпадают с информацией налогоплательщика, необходимо обратиться в банк для уточнения.

Налог на проценты по вкладам рассчитывается налоговыми органами на основе данных от банков и включается в налоговое уведомление. Важно отметить, что налог на доходы в виде процентов по вкладам за 2025 год еще не рассчитывался.

Как подчеркнули в ведомстве, информация о том, что банковские кешбэки начали облагаться НДФЛ, не соответствует действительности. При возникновении вопросов о начисленном банком доходе рекомендуется обратиться в кредитную организацию.

Напомним, жители Нижегородской области могут подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, без посещения офисов налогового органа. Крайний срок для подачи декларации — 30 апреля 2026 года.