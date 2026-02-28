Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн

28 февраля 2026 14:01 Общество
Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн

Фото: пресс-служба УФНС

Жители Нижегородской области могут подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, без посещения офисов налогового органа. Об этом напомнили в пресс-службе ФНС РФ.

Крайний срок для подачи декларации — 30 апреля 2026 года. В ней необходимо отразить доходы, полученные от продажи имущества, сдачи его в аренду, продажи ценных бумаг, получения подарков от лиц, не связанных близкими родственными отношениями, а также доходы из иностранных источников и другие виды доходов.

Для подачи декларации можно воспользоваться интернет-сервисами ФНС России, такими как "Личный кабинет налогоплательщика" или "Единый портал государственных услуг".

Если цель подачи декларации — только получение налоговых вычетов, это можно сделать в любое время в течение текущего года.

Напомним, что с июня 2026 года в России начнётся приём заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми — семейную налоговую выплату.

