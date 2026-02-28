Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн

Фото:
Жители Нижегородской области могут подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, без посещения офисов налогового органа. Об этом напомнили в пресс-службе ФНС РФ.
Крайний срок для подачи декларации — 30 апреля 2026 года. В ней необходимо отразить доходы, полученные от продажи имущества, сдачи его в аренду, продажи ценных бумаг, получения подарков от лиц, не связанных близкими родственными отношениями, а также доходы из иностранных источников и другие виды доходов.
Для подачи декларации можно воспользоваться интернет-сервисами ФНС России, такими как "Личный кабинет налогоплательщика" или "Единый портал государственных услуг".
Если цель подачи декларации — только получение налоговых вычетов, это можно сделать в любое время в течение текущего года.
Напомним, что с июня 2026 года в России начнётся приём заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми — семейную налоговую выплату.
