Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
31 марта 2026 19:30
Глеб Никитин сообщил о росте промышленного производства почти до 2,5 трлн рублей
31 марта 2026 15:10
Нижегородский аэропорт не вошел в список пунктов вывоза наличных в страны ЕАЭС
31 марта 2026 15:07
ВТБ: 94% россиян определили для себя "банк первого выбора"
31 марта 2026 14:44
Количество резидентов нижегородской "Квантовой долины" увеличилось до 58
31 марта 2026 09:50
Нижегородцы потратили на лекарства в феврале 3,5 млрд рублей 
30 марта 2026 18:40
Инфляция в Нижегородской области составила 5,6% в феврале
30 марта 2026 17:38
В России обсудили развитие биоэкономики до 2050 года
30 марта 2026 17:07
Производство морепродуктов расширят за 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 13:26
Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для переезда ради работы
30 марта 2026 11:20
ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости
Глеб Никитин сообщил о росте промышленного производства почти до 2,5 трлн рублей

Итоги работы нижегородской промышленности за 2025 год и планы на 2026-й обсудили на совещании регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства в технопарке "Анкудиновка". Заседание прошло под председательством губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеба Никитина. Участие в мероприятии приняли около 300 представителей предприятий.

В обсуждении также участвовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, заместитель губернатора Егор Поляков, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, генеральный директор регионального объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" Александр Аносов, представители инфраструктуры поддержки бизнеса и руководители промышленных предприятий.

Глеб Никитин отметил, что 2025 год оказался финансово непростым для многих компаний. По данным статистики, по сравнению с 2024 годом прибыль крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей сократилась на 16,2%, а инвестиции в производство уменьшились на 7,2%.

При этом, несмотря на сложности, обрабатывающая промышленность сохранила положительную динамику. Индекс промышленного производства составил 100,9%, в обработке — 101,1%. Объем промышленного производства вырос почти на 6% и приблизился к 2,5 трлн рублей, из которых 2,3 трлн рублей приходится на обрабатывающие отрасли. По этому показателю регион стабильно занимает восьмое место в стране и второе — в Приволжском федеральном округе.

Губернатор подчеркнул, что девять отраслей обрабатывающей промышленности увеличили физические объемы выпуска продукции по сравнению с 2024 годом. По его мнению, в текущих условиях для сохранения предприятий необходимо активнее использовать действующие механизмы поддержки.

Иван Куликов в приветственном слове отметил активную работу региона с федеральными структурами по привлечению финансирования. По его словам, в рамках государственных программ, реализуемых Минпромторгом России, за три года объем поддержки организаций Нижегородской области превысил 174 млрд рублей. Более 10 млрд рублей из этой суммы направлены на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

С докладом об итогах 2025 года и планах на 2026-й выступил Максим Черкасов. Он сообщил, что благодаря выстроенному взаимодействию с Минпромторгом России в 2025 году регион привлек 78 млрд рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, региональный Фонд развития промышленности по итогам года занял первое место в стране по объему привлеченных средств федерального Фонда. В целом специалисты обеспечили привлечение около одной седьмой всех средств, направленных на поддержку инвестиционных проектов промышленности в России.

Министр добавил, что в области ведется системная работа по реализации национальных проектов технологического лидерства. По итогам 2025 года объем привлеченного финансирования по этому направлению составил 7 млрд рублей. Средства направлены на развитие ключевых отраслей промышленности и экономики региона.

По его словам, одним из условий достижения технологической независимости остается повышение эффективности производств. В федеральном проекте "Производительность труда" участвуют 316 предприятий региона. Параллельно развиваются новые технологические направления: по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" создан профильный научно-производственный центр, а в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" область получила федеральный грант в размере 295 млн рублей на создание Центра промышленной роботизации.

Отдельное внимание уделяется развитию кооперации внутри региона. В рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" проводятся Дни поставщика. По итогам прошлого года представители МСП заключили контракты с крупнейшими предприятиями области на сумму свыше 300 млн рублей.

В 2026 году министерство планирует продолжить работу по привлечению инструментов государственной поддержки для предприятий, в том числе в рамках национальных проектов технологического лидерства.

В этот же день в технопарке "Анкудиновка" открылась выставка художественных работ "Индустриальный Арт". Проект инициирован галеристом Дарьей Сорокиной и поддержан региональным Минпромом. Художники провели пленэры на предприятиях области, по итогам которых создано более 500 работ. Тридцать из них представлены в технопарке.

Информацию обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно получить в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), работающем в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра действует горячая линия "Мой бизнес" по телефону 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет основным инструментом формирования новой модели роста. В его состав входят федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие, а также развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Работа по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса будет продолжена в этом году в рамках нацпроекта.

Ранене сообщалось, что количество резидентов нижегородской "Квантовой долины" увеличилось до 58. 

Фото: Сергей Ловырев

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
