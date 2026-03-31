Количество резидентов нижегородской "Квантовой долины" увеличилось до 58 Экономика

Эксперты одобрили заявки шести компаний на получение статуса резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Заседание прошло под председательством замглавы Нижегородской области Егора Полякова.

"Нижегородская область уделяет развитию ИТ-отрасли особое внимание, выстраивая полноценную экосистему поддержки цифровых проектов, в том числе с помощью центра", — отметил Егор Поляков, подчеркнув, что 5 из 6 новых проектов реализуются по направлению передовых цифровых технологий.

Новыми резидентами ИНТЦ стали:

ООО "Эверикс Рус", разрабатывающее систему управления корпоративными льготами и мотивации сотрудников, что сократит операционные издержки и автоматизирует процессы;

ООО "Сим Телеком", создающее платформу для интеллектуального управления мобильным доступом к «умным» устройствам на основе ИИ-аналитики и операторов связи, применяемую в энергетике, ЖКХ и логистике;

ООО "Стартовый комплекс", разрабатывающее платформу для цифровых информационных моделей в строительстве;

ООО "Русгласс", работающее над технологией глубокой переработки отходов с использованием физических, механических и программных методов для снижения затрат на захоронение и транспортировку;

ООО "Риверсистемс", создающее платформу с предиктивной аналитикой и оценкой эффективности команд для оптимизации управления персоналом;

ООО "Медиа 108", разрабатывающее инструмент для автоматизации всех этапов рекламных кампаний, включая стратегию, медиапланирование и мониторинг.

ИНТЦ "Квантовая долина" продолжает привлекать высокотехнологичные компании со всей страны. В 2025 году статус резидента получили 22 предприятия, работающие по пяти ключевым направлениям центра. Всего на данный момент резидентами ИНТЦ являются 58 компаний.

Резиденты работают над проектами в пяти ключевых областях: передовые цифровые технологии, инновационные производства, интеллектуальные транспортные системы, персонализированная медицина и экология.

Управляющей компанией ИНТЦ выступает Корпорация развития Нижегородской области. Заявки на статус резидента можно подать через личный кабинет на сайте ИНТЦ (https://intc-nn.ru/).

Одним из ключевых преимуществ ИНТЦ является система налоговых льгот для резидентов. В течение 10 лет они освобождаются от налога на прибыль, имущество и НДС, а страховые взносы уплачиваются по сниженному тарифу.