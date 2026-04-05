Массовая атака БПЛА в Нижнем Новгороде: повреждены объекты "Лукойла" и ТЭЦ Происшествия

Силы ПВО отразили атаку 30 вражеских беспилотников над промзоной Кстовского района минувшей ночью, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его данным, в результате падения обломков повреждения с последующим возгоранием получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Возгорание удалось локализовать.

Еще зафиксированы повреждения на Новогорьковской ТЭЦ, а также в нескольких жилых домах и на приусадебных участках.

Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия, энергоснабжение потребителей постепенно восстанавливается.

Предварительно, люди не пострадали.

Напомним, что 3 апреля вражеские дроны были сбиты над Нижним Новгородом (Приокский и Кстовский районы) и над Бором. В результате были повреждены инженерные коммуникации, в домах повылетали стекла. О последствиях произошедшего рассказал мэр Юрий Шалабаев. Соблюдение прав нижегородцев, чье имущество пострадало, находится на контроле прокуратуры.