Массовая атака БПЛА в Нижнем Новгороде: повреждены объекты "Лукойла" и ТЭЦ

Силы ПВО отразили атаку 30 вражеских беспилотников над промзоной Кстовского района минувшей ночью, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его данным, в результате падения обломков повреждения с последующим возгоранием получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Возгорание удалось локализовать.
Еще зафиксированы повреждения на Новогорьковской ТЭЦ, а также в нескольких жилых домах и на приусадебных участках.
Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия, энергоснабжение потребителей постепенно восстанавливается.
Предварительно, люди не пострадали.
Напомним, что 3 апреля вражеские дроны были сбиты над Нижним Новгородом (Приокский и Кстовский районы) и над Бором. В результате были повреждены инженерные коммуникации, в домах повылетали стекла. О последствиях произошедшего рассказал мэр Юрий Шалабаев. Соблюдение прав нижегородцев, чье имущество пострадало, находится на контроле прокуратуры.
