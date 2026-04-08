Почти 30% беременных нижегородок отказались от аборта в ситуации выбора Общество

За год количество абортов в Нижегородской области уменьшилось примерно на 10%. Таких результатов удалось достичь благодаря реализации проекта "Скорая демографическая помощь". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в разговоре с журналистом Юрием Подолякой.

Сейчас из 55 частных клиник, оказывавших услуги по прерыванию беременности, продолжают работать только три. Остальные учреждения присоединились к соглашению, которое предусматривает обязательное психологическое консультирование женщин, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора.

По данным за январь-февраль текущего года в регионе зарегистрировано 520 случаев прерывания беременности — это на 136 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В начале 2025 года после консультаций от аборта отказались 19,9% жительниц области, находившихся в ситуации выбора, а в 2026 году этот показатель вырос до 28,4%.

В то же время исследование Института демографического развития показывает, что ежегодно жители региона совершают около 400 тысяч поисковых запросов по теме абортов. Кроме того, примерно 30-40% женщин избегают прохождения психологического консультирования.

"Примерно две тысячи абортов ежегодно совершается в Нижегородской области по ОМС. При этом существует серый оборот медикаментов для прерывания беременности и услуги ДМС, поэтому сложно реально оценить какой ресурс мы сейчас имеем", — пояснил губернатор Глеб Никитин.

Также в интервью Подоляке глава региона сказал, что в Нижегородской области ликвидировали очереди на ЭКО.

