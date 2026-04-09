Меморандум о сотрудничестве в области производства препаратов крови подписали "НОФ" и "Шуанлинь"

Меморандум, который разработан в рамках реализации проекта модернизации фармацевтического производства по фракционированию плазмы в соответствии с "дорожной картой", утвержденной губернатором Нижегородской области, подписали генеральный директор Нижегородской областной фармации Павел Ястребов и генеральный директор "Гуандун Шуанлинь Био-фармасьютикал Co., Ltd." Янь Чэнь. Подписание документа состоялось 9 апреля в городе Чжаньцзян Китайской Народной Республики.

Соглашение носит стратегический характер и предусматривает возможность трансфера передовых технологий производства препаратов крови. В рамках эксклюзивной лицензии китайская сторона передаст Нижегородской областной фармации технологии производства жизненно важных препаратов.

На первом этапе это будет иммуноглобулин человека нормальный и антирабический, альбумин и протромбиновый комплекс. Как подчеркнул руководитель Нижегородской областной фармации Павел Ястребов, "этот шаг - только начало реализации проекта биофармацевтического кластера в Нижегородской области".