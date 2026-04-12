Метеочувствительным приготовится: Нижний Новгород снова накроют магнитные бури

Фото:
Через неделю, 18 апреля, в Нижний Новгород снова придут магнитные бури, сообщается на сайте my-calend.ru.
Ранее земляне уже пережили мощный геошторм — с 9 по 11 апреля его интенсивность достигала 5-6 баллов. Однако, как ожидается, уже 12 апреля геомагнитная обстановка нормализуется и останется спокойной до конца недели.
Новый всплеск активности прогнозируется в ночь на 17 апреля. Пик придется на субботу, 18 апреля: в этот день сила бури достигнет 6 баллов. После этого возмущения магнитного поля будут постепенно ослабевать в течение нескольких суток.
В период повышенной геомагнитной активности метеозависимым людям советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки. В такие дни возможны головные боли, перепады артериального давления и чувство усталости.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+