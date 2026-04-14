Слесарь нижегородского предприятия внезапно умер на работе

Смертельный несчастный случай произошел на территории "Нижегородской машиностроительной компании" в Автозаводском районе, сообщили в Гострудинспекции по региону.

Трагедия случилась днем 10 апреля. 56-летний слесарь зарегистрировал свое прибытие в журнале учета и направился в бытовое помещение. После этого мужчина почти четыре часа не появлялся на рабочем месте. Его отсутствие заметили коллеги. Они начали поиски. Около 16:30 работника обнаружили в бытовом помещении без признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

