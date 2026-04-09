Последние новости рубрики Происшествия
09 апреля 2026 13:18
Экс-инспектор нижегородского АТИ получила штраф 2 млн рублей за коррупцию
09 апреля 2026 13:10
Сотрудница аптеки на Бору трижды упала в обморок и скончалась
09 апреля 2026 12:13
Экс-чиновник из Заволжья получил условку за махинации с контрактом
09 апреля 2026 11:14
Бизнесмена осудят за вырубку леса на 16 млн в Нижегородской области
09 апреля 2026 08:08
У экс-начальника ГАИ в Лыскове отобрали 2,6 млн рублей за BMW
08 апреля 2026 20:00
Более 83 млн рублей похитили аферисты у нижегородцев за неделю
08 апреля 2026 19:20
Организатора подпольного табачного цеха будут судить в Арзамасе
08 апреля 2026 17:55
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата — видео
08 апреля 2026 17:11
Массовым отравлением в Урене заинтересовался Следственный комитет России
08 апреля 2026 16:46
Спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома в Кстове
09 апреля 2026 13:10 Происшествия
Сотрудница аптеки на Бору трижды упала в обморок и скончалась

Сотрудница аптеки на Бору скончалась на рабочем месте, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел днем 3 апреля. 68-летнему товароведу стало плохо, она упала в обморок. Фармацевты, услышав шум, пришли на помощь и предложили вызвать скорую. Та отказалась, сказав, что ей стало лучше. 

Через полчаса женщина снова потеряла сознание. На этот раз коллеги все же позвонили медикам. До приезда скорой товаровед еще раз упала без памяти и больше не приходила в себя. Прибывшие медики констатировали смерть.

Трудовая инспекция начала расследование, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося. 

Ранее сообщалось, что директора нижегородской фирмы нашли мертвым в цистерне с нефтепродуктами.

Новости по теме
26 марта 2026 19:00
Начальник цеха нижегородской агрофирмы умер на работе
16 марта 2026 14:52
Двое рабочих погибли при падении в лифтовую шахту с 27-го этажа в Канавине
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
