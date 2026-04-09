Сотрудница аптеки на Бору трижды упала в обморок и скончалась

Сотрудница аптеки на Бору скончалась на рабочем месте, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел днем 3 апреля. 68-летнему товароведу стало плохо, она упала в обморок. Фармацевты, услышав шум, пришли на помощь и предложили вызвать скорую. Та отказалась, сказав, что ей стало лучше.

Через полчаса женщина снова потеряла сознание. На этот раз коллеги все же позвонили медикам. До приезда скорой товаровед еще раз упала без памяти и больше не приходила в себя. Прибывшие медики констатировали смерть.

Трудовая инспекция начала расследование, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.

