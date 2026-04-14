Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев

14 апреля 2026 17:19 Общество
Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев

Фото: pixabay.com

В Нижегородской области зафиксирован рост мошеннических звонков, выстроенных по сложным многоэтапным сценариям. Таковы данные сервиса "МТС Защитник".

Если в 2025 году злоумышленники чаще ограничивались одним звонком, то теперь все чаще используют две и более попытки обмануть нижегородцев. Сначала мошенники пытаются войти в доверие, а затем добиваются перевода денег или передачи личных данных.

Почти каждый седьмой мошеннический вызов в регионе — это многоступенчатая схема.

По данным аналитиков, привычные способы обмана теряют эффективность, поэтому преступники делают ставку на персонализированные сценарии и усиливают психологическое давление. Чаще всего они нацелены на людей старше 65 лет — на эту возрастную группу приходится 58% подобных звонков.

В 47% случаев злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов. На втором месте — предложения инвестиций и дополнительного заработка, на которые приходится 43% сложных схем.

Далее идут звонки по пенсионным и социальным вопросам (26,5%), а также обращения под предлогом проблем с коммунальными услугами (20,6%). Чуть меньше вызовов (19,6%) связаны с маскировкой под медицинские и страховые организации, почтовые и курьерские службы. Реже всего злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банков — такие случаи составляют 3,4%.

Чаще всего злоумышленники звонят утром — с 11:00 до 12:00, когда дети и молодёжь находятся на учёбе, взрослые — на работе, а пожилые люди остаются дома одни.

За первые три месяца 2026 года сервис "Защитник" заблокировал в Нижегородской области около 5,5 млн спам‑звонков. Особенно напряженной оказалась ситуация в феврале, когда было пресечено порядка 2,1 миллиона мошеннических и рекламных вызовов.

"В основе сервиса — искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и способен пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку. Благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов средняя продолжительность заблокированного звонка в Нижегородской области уже составляет 13 секунд, и наша цель — сократить это время до считанных секунд", — отметил Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.

Специалист добавил, что технологии лишь помогают сдерживать мошенников и последней линией обороны остаётся здравый смысл. Многоступенчатый обман строится на доверии, поэтому необходимо проверять источники информации, сомневаться в неожиданных предложениях и активно использовать все доступные инструменты защиты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных