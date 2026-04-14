Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев Общество

В Нижегородской области зафиксирован рост мошеннических звонков, выстроенных по сложным многоэтапным сценариям. Таковы данные сервиса "МТС Защитник".

Если в 2025 году злоумышленники чаще ограничивались одним звонком, то теперь все чаще используют две и более попытки обмануть нижегородцев. Сначала мошенники пытаются войти в доверие, а затем добиваются перевода денег или передачи личных данных.

Почти каждый седьмой мошеннический вызов в регионе — это многоступенчатая схема.

По данным аналитиков, привычные способы обмана теряют эффективность, поэтому преступники делают ставку на персонализированные сценарии и усиливают психологическое давление. Чаще всего они нацелены на людей старше 65 лет — на эту возрастную группу приходится 58% подобных звонков.

В 47% случаев злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов. На втором месте — предложения инвестиций и дополнительного заработка, на которые приходится 43% сложных схем.

Далее идут звонки по пенсионным и социальным вопросам (26,5%), а также обращения под предлогом проблем с коммунальными услугами (20,6%). Чуть меньше вызовов (19,6%) связаны с маскировкой под медицинские и страховые организации, почтовые и курьерские службы. Реже всего злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банков — такие случаи составляют 3,4%.

Чаще всего злоумышленники звонят утром — с 11:00 до 12:00, когда дети и молодёжь находятся на учёбе, взрослые — на работе, а пожилые люди остаются дома одни.

За первые три месяца 2026 года сервис "Защитник" заблокировал в Нижегородской области около 5,5 млн спам‑звонков. Особенно напряженной оказалась ситуация в феврале, когда было пресечено порядка 2,1 миллиона мошеннических и рекламных вызовов.

"В основе сервиса — искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и способен пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку. Благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов средняя продолжительность заблокированного звонка в Нижегородской области уже составляет 13 секунд, и наша цель — сократить это время до считанных секунд", — отметил Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.

Специалист добавил, что технологии лишь помогают сдерживать мошенников и последней линией обороны остаётся здравый смысл. Многоступенчатый обман строится на доверии, поэтому необходимо проверять источники информации, сомневаться в неожиданных предложениях и активно использовать все доступные инструменты защиты.