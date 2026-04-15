В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность перехода на цифровую оплату проезда в общественном транспорте без выдачи бумажных билетов. О планах сообщил замглавы регионального министерства транспорта Денис Рябинин.

По его словам, необходимая нормативная база для внедрения безбумажных расчетов уже сформирована. Тем не менее окончательное решение намерены принять только после обсуждения инициативы с жителями города и перевозчиками.

Одной из проблем такого перехода может стать отсутствие у пассажиров привычного способа контроля поездок. При отказе от бумажных билетов они не смогут в режиме реального времени проверять, сколько поездок осталось на карте или сколько минут еще доступно.

В то же время техническая инфраструктура в целом уже готова. Стационарные терминалы установлены примерно в одной тысяче единиц транспорта из 1014.

При этом контролирующие органы продолжают выявлять случаи, когда водители намеренно отключают оборудование.

Напомним, что с 1 июля 2026 года в общественном транспорте столицы Приволжья отменят оплату проезда наличными средствами.