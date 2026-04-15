Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 07:42
В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте
15 апреля 2026 07:00
Выставочный зал на Черниговской набережной планируют начать строить в апреле
14 апреля 2026 20:00
Нижегородскую "Швейцарию" посетили 3,5 млн человек
14 апреля 2026 19:15
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:50
Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая
14 апреля 2026 18:38
Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:14
Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 17:19
Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев
14 апреля 2026 16:48
Всего 100 участников ВОВ осталось в Нижегородской области
15 апреля 2026 07:42 Общество
В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность перехода на цифровую оплату проезда в общественном транспорте без выдачи бумажных билетов. О планах сообщил замглавы регионального министерства транспорта Денис Рябинин.

По его словам, необходимая нормативная база для внедрения безбумажных расчетов уже сформирована. Тем не менее окончательное решение намерены принять только после обсуждения инициативы с жителями города и перевозчиками.

Одной из проблем такого перехода может стать отсутствие у пассажиров привычного способа контроля поездок. При отказе от бумажных билетов они не смогут в режиме реального времени проверять, сколько поездок осталось на карте или сколько минут еще доступно.

В то же время техническая инфраструктура в целом уже готова. Стационарные терминалы установлены примерно в одной тысяче единиц транспорта из 1014.

При этом контролирующие органы продолжают выявлять случаи, когда водители намеренно отключают оборудование.

Напомним, что с 1 июля 2026 года в общественном транспорте столицы Приволжья отменят оплату проезда наличными средствами. Зачем это нужно и как получится оплачивать проезд — читайте здесь. 

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
