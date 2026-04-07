Минтранс объяснил, почему в нижегородских автобусах отменяют наличку

Фото: Александр Воложанин

С 1 июля 2026 года в Нижнем Новгороде отменят оплату проезда наличными в общественном транспорте. Причины такого решения объяснил замминистра транспорта и автодорог региона Денис Рябинин. Его комментарий опубликован в группе ЦРТС во "ВКонтакте". 

По словам Рябинина, переход на безналичную оплату позволит водителям сосредоточиться на безопасности пассажиров и сократить конфликтные ситуации.

"Все опрошенные водители наших государственных предприятий выступают за минимизацию общения с пассажирами", — отметил Рябинин.

Он добавил, что пассажиры нередко отвлекают водителей и выплескивают на них негатив, что сказывается на работе.

Сейчас наличными оплачивается лишь 2,8% поездок, и этот показатель продолжает снижаться. Власти ожидают, что к моменту вступления закона в силу доля таких платежей упадет ниже 1%.

В регионе уже развивают альтернативные способы оплаты. В транспорте устанавливают стационарные терминалы, которые работают даже без интернета. Также доступна оплата по куар-коду и через приложение "Нижегородская область.Транспорт". В дальнейшем планируется внедрить оплату через сервисы "Яндекс" и "Ситикард".

Для пассажиров, которые не пользуются банковскими картами, расширят сеть точек продажи и пополнения транспортных карт. Сейчас в городе работает около 280 таких точек, их число планируют увеличить, в том числе за счет крупных розничных сетей.

"Именные персональные транспортные карты бесплатные", — напомнил замминистра. Оформить их можно на сайте оператора или через МФЦ.

Рябинин подчеркнул, что до 1 июля у жителей достаточно времени, чтобы оформить карту. Кроме того, запланированы акции, в рамках которых неименные карты можно будет получить бесплатно.

При этом возможность оплаты наличными сохранится, но вне транспорта. "Этот процесс изменится и будет вынесен за пределы транспортного средства", — уточнил чиновник, добавив, что большинство пассажиров и водителей поддерживают нововведение.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране. 

