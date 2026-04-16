Сотруднице скорой помощи разбили голову в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция заинтересовалась нападением на медработника платной скорой помощи в Нижнем Новгороде.
По данным регионального надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 15 апреля на Архитектурной улице в Ленинском районе. У 25-летней пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, а также ждут медицинское заключение о тяжести полученных травм. Извещение от работодателя девушки (ООО "Скорая помощь плюс") пока не поступало, уточнили в трудовой инспекции.
Ранее сообщалось, что напавшему на медсестру нижегородцу ужесточили приговор. Он напал на сотрудницу скорой помощи, которая приехала для оказания помощи его жене.
