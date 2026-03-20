Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Напавшему на медсестру нижегородцу ужесточили приговор

Нижегородский областной суд пересмотрел приговор жителю Приокского района, который избил сотрудницу скорой помощи, и направил его в колонию‑поселение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее, 5 ноября 2025 года, Приокский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человеку, выполнявшему служебные обязанности.

Напомним, в апреле 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, ударил по голове медсестру бригады скорой помощи. Врачи приехали по экстренному вызову, чтобы помочь его супруге.

В результате нападения женщина получила травмы, повлекшие длительное расстройство здоровья. Экспертиза квалифицировала их как вред средней тяжести.

В суде были исследованы показания самой потерпевшей и ее коллеги, находившегося на месте происшествия, заключение судебно‑медицинской экспертизы, а также свидетельства сотрудников полиции. Они зафиксировали агрессивное поведение мужчины и тяжелое состояние медработницы сразу после случившегося. Эти доказательства суд признал достаточными для вывода о виновности.

Изначально мужчине назначили два года лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании 300 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального вреда.

Прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

Рассмотрев апелляцию, областной суд изменил решение первой инстанции. Из приговора исключили применение ст. 73 УК РФ, и теперь осужденному предстоит отбывать два года лишения свободы в колонии‑поселении.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска получил 11 лет колонии за гибель жены после избиений.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нападение Приговор Прокуратура
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных