Напавшему на медсестру нижегородцу ужесточили приговор Происшествия

Нижегородский областной суд пересмотрел приговор жителю Приокского района, который избил сотрудницу скорой помощи, и направил его в колонию‑поселение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее, 5 ноября 2025 года, Приокский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человеку, выполнявшему служебные обязанности.

Напомним, в апреле 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, ударил по голове медсестру бригады скорой помощи. Врачи приехали по экстренному вызову, чтобы помочь его супруге.

В результате нападения женщина получила травмы, повлекшие длительное расстройство здоровья. Экспертиза квалифицировала их как вред средней тяжести.

В суде были исследованы показания самой потерпевшей и ее коллеги, находившегося на месте происшествия, заключение судебно‑медицинской экспертизы, а также свидетельства сотрудников полиции. Они зафиксировали агрессивное поведение мужчины и тяжелое состояние медработницы сразу после случившегося. Эти доказательства суд признал достаточными для вывода о виновности.

Изначально мужчине назначили два года лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании 300 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального вреда.

Прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

Рассмотрев апелляцию, областной суд изменил решение первой инстанции. Из приговора исключили применение ст. 73 УК РФ, и теперь осужденному предстоит отбывать два года лишения свободы в колонии‑поселении.

