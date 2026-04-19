Дачный сезон открыт: огромная пробка образовалась под Нижним Новгородом

Общество

19 апреля 2026 18:15 Общество
Фото: "Яндекс Карты"

Вечером 19 апреля на подъезде к Нижнему Новгороду со стороны Доскино образовалась пробка протяженностью более 9 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Карты".

При этом со стороны Бора движение остается свободным.  

Причиной затрудненного движения могли стать дачники, которые уже открыли сезон и возвращаются в город. Летом такие заторы наблюдаются регулярно.

На дорожную обстановку также могла повлиять и погодная ситуация.

Напомним, 20 апреля ожидается дождь со снегом. За сутки может выпасть более 13 см осадков.

