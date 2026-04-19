Общество

Опять метель: до 13 см снега выпадет 20 апреля в Нижнем Новгороде

19 апреля 2026 14:01 Общество
Опять метель: до 13 см снега выпадет 20 апреля в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 20 апреля прогнозируется снегопад, высота осадков может достичь 13 сантиметров. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

"То, что совсем не хочется писать в апреле, но завтра пойдет снег, и довольно сильный. По прогнозу в ночь на понедельник будет "минус", и ближе к утру начнутся осадки. За сутки ожидается порядка 13 см. Для тех, кто переобулся на летнюю резину, это может быть особенно опасно", — отметил глава города.

Он также сообщил, что в ночное время на дежурство выйдет спецтехника с противогололедными материалами. Машины направят на мосты, опасные повороты, спуски и подъемы. Будет организован непрерывный мониторинг дорожной обстановки.

Если погодные условия ухудшатся, дорожные службы начнут обработку проезжей части, а при необходимости проведут прометание.

Юрий Шалабаев посоветовал воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, в Нижнем Новгороде всю неделю ожидаются дожди со снегом и низкие температуры.
 

