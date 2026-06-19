Чемпион России по футболу Артем Тимофеев подписал контракт с «Пари НН» Спорт

Полузащитник Артём Тимофеев стал игроком «Пари Нижний Новгород». Клуб заключил с 32-летним футболистом соглашение сроком на два года.

Ранее московский «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с игроком по взаимному согласию сторон. Тимофеев выступал за железнодорожников с июля 2024 года.

За это время он провёл 25 матчей в РПЛ и Кубке России, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По ходу карьеры хавбек также защищал цвета московского «Спартака», самарских «Крыльев Советов» и грозненского «Ахмата». В составе «красно-белых» он стал чемпионом России в 2017 году, а также завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов возглавил воронежский «Факел».