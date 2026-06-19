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Спорт

Экс-председатель совета директоров «Пари НН» стал гендиректором «Факела»

19 июня 2026 11:09 Спорт
Экс-председатель совета директоров «Пари НН» стал гендиректором «Факела»

Фото: ФК "Факел"

Бывший председатель совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов назначен гендиректором воронежского «Факела». К исполнению обязанностей он приступил 19 июня, сообщили в пресс-службе клуба.

Кондратову 36 лет. Он имеет опыт работы в спортивном менеджменте и ранее возглавлял советы директоров ряда футбольных клубов, в том числе занимал должность председателя совета директоров «Пари НН».

Новый гендиректор «Факела» получил профильное образование в сфере спортивного права. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.

Помимо работы в клубном футболе, Кондратов занимал должность советника генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов. Также он работал заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Кроме того, новый руководитель воронежского клуба входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 «Пари НН» занял предпоследнее место в РПЛ и в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге. А «Факел» наоборот вернулся в РПЛ спустя год после вылета.

Также сообщалось, что защитник Максим Шнапцев перешел из «Пари НН» в «Балтику».

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Теги:
Назначения ФК Пари НН Футбол
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