Последние выходные июня в Нижнем Новгороде будут прохладными и без дождя

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Последние выходные июня в Нижнем Новгороде пройдут без осадков, однако по-летнему теплой погоду назвать будет сложно. Несмотря на солнечное начало уикенда, прохладный ветер сделает температуру воздуха ощутимо ниже. Об этом свидетельствую данные «Яндекс Погоды».
В субботу, 27 июня, утром ожидается около +15 градусов, днем воздух прогреется до +19, вечером столбики термометров покажут +17, а ночью температура опустится до +12 градусов.
День пройдет без осадков, будет солнечно и ясно. При этом ветер скоростью 4−5 м/с сделает погоду более прохладной: по ощущениям температура составит около +15 градусов.
В воскресенье, 28 июня, станет немного теплее. Утром ожидается +18 градусов, днем воздух прогреется до +21, вечером будет около +20, а ночью — +16 градусов.
Несмотря на небольшое повышение температуры, небо затянут облака. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ветер усилится до 5−6 м/с.
Ранее синоптики представили предварительный прогноз на июль в Нижегородской области.
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