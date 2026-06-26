Последние выходные июня в Нижнем Новгороде будут прохладными и без дождя Общество

Фото: Кира Мишина

Последние выходные июня в Нижнем Новгороде пройдут без осадков, однако по-летнему теплой погоду назвать будет сложно. Несмотря на солнечное начало уикенда, прохладный ветер сделает температуру воздуха ощутимо ниже. Об этом свидетельствую данные «Яндекс Погоды».

В субботу, 27 июня, утром ожидается около +15 градусов, днем воздух прогреется до +19, вечером столбики термометров покажут +17, а ночью температура опустится до +12 градусов.

День пройдет без осадков, будет солнечно и ясно. При этом ветер скоростью 4−5 м/с сделает погоду более прохладной: по ощущениям температура составит около +15 градусов.

В воскресенье, 28 июня, станет немного теплее. Утром ожидается +18 градусов, днем воздух прогреется до +21, вечером будет около +20, а ночью — +16 градусов.

Несмотря на небольшое повышение температуры, небо затянут облака. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ветер усилится до 5−6 м/с.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз на июль в Нижегородской области.