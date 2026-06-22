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Синоптик Мокеева рассказала, придет ли жара в Нижний Новгород

22 июня 2026 14:16 Общество
Синоптик Мокеева рассказала, придет ли жара в Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На этой неделе сильной жары в Нижнем Новгороде не ожидается. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По словам специалиста, повторения зноя, который наблюдался ранее, в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

Говоря о перспективах на июль, Мокеева подчеркнула, что этот месяц является самым тёплым в году. Для него характерны самые высокие среднемесячные температуры, а также кратковременные дожди, ливни, грозы и возможный град.

При этом предварительный прогноз указывает на температурный фон, близкий к климатической норме. Это означает, что тёплые и жаркие дни в июле вероятны, однако делать более точные выводы пока рано.

Напомним, на текущей неделе, по данным синоптиков, нижегородцев ожидают небольшое похолодание и дожди.

Ранее сообщалось, что лето 2026 года в Нижнем Новгороде может оказаться жарче предыдущего, однако экстремальных температурных рекордов и аномального количества осадков не прогнозируется.

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Теги:
Лето Погода Прогноз
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