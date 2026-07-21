Средний чек на фестивали в Нижнем Новгороде превысил 14,5 тысячи рублей Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Средний чек на фестивали в Нижнем Новгороде за период с 1 января по 14 июля 2026 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14 517 рублей. Такие данные приводит платформа Ticketscloud.

Второе место по величине среднего чека заняли театры — 13 060 рублей против 5 657 рублей годом ранее. На концерты средний чек увеличился почти втрое — с 3 613 до 10 670 рублей. В категории спортивных мероприятий показатель вырос с 2 721 до 9 155 рублей, шоу — с 3 985 до 8 720 рублей.

При этом концерты сохранили лидерство по числу зрителей. С начала года по 14 июля билеты на концертные мероприятия приобрели 8 016 уникальных покупателей. На втором месте по этому показателю оказались фестивали, на третьем — шоу.

Кроме того, аналитики зафиксировали рост среднего чека в категориях развития, балета, мероприятий для детей, вечеринок и кино.

Исследование основано на обезличенных данных о продажах билетов через платформу Ticketscloud. Сравнивались периоды с 1 января по 14 июля 2025 и 2026 годов.

Ранее сообщалось, что группа «Три дня дождя» всё же выступит (16+) в Нижнем Новгороде после скандала.